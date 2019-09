Det oppsiktsvekkende dødsfallet ble gått i sømmene av patolog Roger Byard ved University of Adelaide, og er nå omtalt i i Journal of Forensic Science, Medicine and Pathology.

Han forteller at kvinnen samlet egg fra hønsegården sin sør i Australia da hun ble angrepet av en hane.

Hanen hakket på åreknutene kvinnen hadde på venstre bein.

Hakkingen førte til at åreknutene kollapset, og at kvinnen derfor mistet store mengder blod.

Byard har i flere år forsket på åreknuter, og forteller at det tragiske dødsfallet viser hvor farlige åreknuter kan være.

– Denne saken har fått oss til å innse hvor sårbare de eldre er. Åreknuter er svært lette å skade, sier han til den australske kringkasteren ABC News.

– Stol aldri på en hane

Videre forteller han at dødsfall som dette er sjeldne, men at han faktisk har hørt om andre som er blitt drept av haner tidligere.

– Det var en annen fyr i California som var på en hanekamp, og en hane hadde en kniv festet til beinet, og den knivstakk eller kuttet ham, sier han.

Patologen advarer nå både mot haner og åreknuter.

– Det er noen advarsler. Én er å aldri stole på en hane. En annen er at hvis du har åreknuter, så må du gjøre noe med det.