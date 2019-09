Regjeringen har vedtatt å etablere en ny redningsbase i Troms. Basen skal legges mellom mellom Banak og Bodø. Statsministeren presenterte nyheten under en pressebrief i Tromsø sammen med samfunnsikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp) mandag.

– Det har vært et hull mellom Banak og Bodø, sier Solberg.

– Jeg besøkte politiet her tidligere i år, og de fortalte om de vanskelige redningsoperasjonene de hadde hatt på grunn av skred i vinter. Vi vet at beredskap er viktig, sier statsministeren.

Solberg sier at diskusjonen begynte under statsbudsjettforhandlingene i fjor høst, og at regjeringen nå har vedtatt at en base skal etableres.

– Den skal sørge for at Troms er bedre dekket for å gjennomføre redningsoperasjoner, sier Solberg.

De nye redningshelikoptrene vil få bedre rekkevidde, større hastighet og bedre evne til å operere i dårlig vær enn dagens Sea King-helikoptre, ifølge regjeringen.

Samfunnsikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp) og statsminister Erna Solberg (H) besøker Tromsø. Foto: Thomas Evensen

Anbudskonkurranse utlyses allerede nå.

– Vi setter i gang en anbudskonkurranse så snart som overhodet mulig. Vi ønsker å få dette på plass i første halvår 2022, og raskere enn det tror jeg ikke det er mulig å få det til, sier Smines Tybring-Gjedde.

De to lister spesielt økt aktivitet i området som en årsak til behovet for en ny base. Alle fire regjeringspartiene står bak beslutningen, ifølge statsministeren og samfunnsikkerhetsministeren.

– Det er mer aktivitet her. Det har vært store redningsaksjoner i vinter, det er mer cruiseturisme. Politiet forteller også at det er flere uerfarne som oppsøker naturen. Det er langt mellom Bodø og Banak, og dermed trengs det en ny base, seir Solberg til TV 2.

Det er ennå ikke bestemt hvor i Troms basen skal ligge.

Fra tidligere er det seks redningsbaser i Norge.

Smines Tybring-Gjedde opplyser at basen vil bli opprettet på permanent basis.

– Det blir en permanent base, som vil basere seg på sivil innleie av helikoptre i første omgang, sier samfunnsikkerhetministeren.