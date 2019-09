Dommersjefen: – Jeg håper virkelig vi får VAR i norsk fotball

Han mener også det første kortet til Lafferty var riktig.

– Det er en arm som er oppe i ansiktet. Det er ikke med kraft, og den er heller ikke knyttet. Intensjonen er heller ikke å skade spilleren. Vi kaller det en arm opp i ansiktet, et form for verktøy og hensynsløs måte å bruke armen på. For meg er dette et veldig klart gult kort.

Etterlyser VAR

Mathisen mener VAR ville lyst mange av problemene.

– Jeg mener at dommerne trenger mer hjelp over hele verden. I Premier League har de fått hjelp, men nekter å bruke den. Etter hvert tror jeg at vi også vil få se VAR i Norge. I VIF-RBK, Mjøndalen-Molde, LSK-Brann og Sarpsborg-Viking var det situasjoner som kan være vanskelig for dommeren å se, men det er ganske enkelt å se på reprisene.

Også Hauge håper VAR blir innført.

– Det har jeg sagt hele tiden fra VAR ble implementert i spillereglene. Dette håper jeg virkelig kommer til norsk fotball. Dette har jeg snakket med mange dommere om, som også håper det blir innført i norsk fotball. Vi er klare når norsk fotball er klar. Da må NFF, Norsk Toppfotball og klubbene bli enige. Så får vi diskutere finansiering litt senere. Jeg håper virkelig vi får VAR. Det er ikke et dommerprosjekt, men et fotballprosjekt, sier han.

– Må være tålmodig når det blåser på toppen

Til tross for at han håper på VAR, mener Hauge at dommerne i Norge holder et bra nivå.

– Jeg forholder meg til veileder-rapporter. De kommer inn fra de faglige ansvarlige som er ute på kamper og gir karakterer. Hvis jeg ser sesongen under ett er jeg fornøyd med våre dommere og det de presterer. Jeg er fornøyd med hvor mye tid de bruker på trening, forberedelser og tester. Ikke minst den tiden de bruker i etterkant til å evaluere kamp og situasjoner for å ta lærdom til neste kamp. Alt går i bølger. Det er perioder der vi ikke hører noe fra noen, og så er det runder der det topper seg litt. Dommerne jobber beinhardt for å komme tilbake på sporet. Så gjelder det å være tålmodig mens det blåser litt på toppen, sier han.

Akkurat det er noe han har levd med i 30 år.

– Det er ikke noe nytt. Fotball er noe som engasjerer veldig mange der ute. Heldigvis er det slik. Det fører til mange debatter. De aller fleste har forståelse for dommerens rolle noen ganger kan være vanskelig. Ta for eksempel hands-situasjonen i Mjøndalen-Molde. Det er umulig å dømme straffe når man ikke ser handsen. Det skjønner de fleste. Så må vi jobbe hardt for å finne ut hvordan vi skal bevege oss på en annen måte – få andre vinkler slik at vi klarer å avsløre dette. Hadde vi hatt VAR i norsk fotball, kunne vi plukket opp flere av de kontroversielle situasjonene. Jeg får en del spørsmål om VAR etter en slik runde vi har vært gjennom, sier han.

Hauge mener dommerstanden kan lære mye av helger som denne.

– Vi jobber seriøst hver eneste dag. Sånne dager er litt heftigere enn andre når det var flere kamper som fikk mye oppmerksomhet. Dommerne har det bra, og vi lærer veldig mye etter en helg som dette. Det var en lærerik helg, og så skal vi jobbe beinhardt for å komme inn på sporet igjen, lover han.