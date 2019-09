Erling Braut Haaland har scoret elleve mål på sju kamper is sesongstarten, har spilt seg inn på Champions League-klare Red Bull Salzburg og blitt tatt ut i sin første landslagsstropp.

19-åringen er selv ikke overrasket.

– Dette var egentlig forventet, ja, sier Braut Haaland uten antydning til ironi.

Best i verden

Den unge spissens kometkarriere har plassert han på flere topplister over de mest attraktive talentene i verden.

I Red Bull Salzburg er man overbevist om at når han tar skrittet videre fra klubben vil han bli tidenes dyreste norske fotballspiller. Klubben vet hva de snakker om. De siste fem årene har Salzburg solgt spillere for godt over to milliarder kroner.

– Drømmen er jo som millioner av andre i denne verden å bli verdens beste fotballspiller. Men det første jeg må gjøre er å bli bedre en faren min.

– Hva innebærer å bli bedre en faren din?

– Han har vel 181 kamper på toppnivå i Premier Leauge, så et kriterium er å få flere kamper enn han for eksempel der.

Pogba-Agent på laget

Faren, Alf Inge Haaland, styrer hva som skjer med sønnens karriere og råder sønnen til alt fra fotball til mediehåndtering.

Mino Raiola hjelper Paul Pogba, Zlatan Ibrahimovic og Matthijs de Ligt med karrierien. Nå er også en fersk norsk landslagsspiller på blokka til superagenten.

– Faren min har jevnlig kontakt med ham, ja. Han var involvert da jeg skrev under for Salzburg, så jeg har troen på at han kan hjelpe meg, sier Haaland.

Internasjonalt navn

Det er lite tilfeldigheter i karrieren til 19-åringen. Nå er også navnet mer internasjonalt. Navnet er forandret fra "Håland" til "Haaland".

– Er det for internasjonal markedsføring?

– Et skritt foran hele veien, vet du, sier Haaland med et smil, før han setter seg inn i sin splitter nye Audi Q3.