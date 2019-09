Kjørte ned og drepte Karine: – Jeg kunne ikke gjort noe annerledes

– Det ble mange tunge følelser. Uansett utfall er det ingen vinnere i denne saken, bare et digert sort hull, sier Haakon.

Under rettssaken ble det vist en video av Karine som sykler mot krysset der ulykken fant sted. En annen video viser toppen av lastebilen, som gjør et lite hopp når ulykken inntreffer.

– Å se sånne bilder river i hjertet og i tårekanalene. Det er ikke noe godt å sitte og se på den mørja der, sier han.

PREGET: Haakon Wang (69) fulgte datterens rettssak i Oslo tingrett denne uken. Når han forteller om savnet, presser tårene seg på. Foto: Magnus Braaten / TV 2

Året som har gått siden ulykken 13. september i fjor, beskriver han som uvirkelig.

– Jeg øver på å leve med at Karine aldri kommer tilbake, men fremdeles sitter vi med et kunstig håp om at alt bare en feil, sier han.

– Jeg forstår først nå hvor glad jeg var i Karine. Alle de små tingene i hverdagen, som disse Snapchat-bildene og hilsenene. Det var «pappa, hvordan ville du gjort dette?» og den slags. Nå er det ingenting, sier han.

Utfallet av rettssaken er ikke veldig viktig for Haakon og kona, men de ser frem til å få en slutt på saken.

BLOMSTERSYKKEL: I dagene etter ulykken ble det plassert en hvit sykkel i krysset for å minnes Karine Wang (38). Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Han (tiltalte) har jo ikke dratt på jobb for å kjøre ned Karine, så jeg forstod raskt at det er ikke han jeg skal gå rundt og være sint på. Uansett er vi glade for at vi har et samfunn der det ikke er vår jobb å fastsette en riktig reaksjon, sier han.

Ber om frifinnelse

I tiden etter ulykken ble det plassert en hvit sykkel i krysset for å minnes Karine. Hun er den tiende syklisten som har dødd i Oslo-trafikken siden 2009, ifølge Aftenposten.

I tillegg til uaktsomt drap er lastebilsjåføren tiltalt for brudd på veitrafikkloven, som det er betydelig lavere terskel for å bli dømt etter.

Tiltalte nekter straffskyld, og hans forsvarer Harald Jahren har bedt om at han frifinnes. Det er ventet dom i saken i løpet av uken.