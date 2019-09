Dårlig vær kan hindre etterforskningen

Været kan imidlertid skape problemer for etterforskerne, sa avdelingsdirektør Kåre Halvorsen i Havarikommisjonen under en pressekonferanse sammen med politiet mandag morgen.

– Det er meldt relativt ugreit vær ut over dagen, og det kan begrense framdriften i dag. Vi bruker helikopter opp til ulykkesstedet, og er blant annet avhengig av sikt, sa Halvorsen.

Han beskriver ulykkesstedet som kompakt, men samtidig er det et komplisert sted å jobbe i.

Produsenten bistår

Halvorsen gjentok at de ikke kjenner til at det var tekniske feil på helikopteret før ulykken.

Tre medarbeidere fra Havarikommisjonen jobber med saken. I tillegg er representanter fra helikopterprodusenten Airbus og motorprodusenten til stede for å undersøke vraket. Mannskaper fra Sivilforsvaret søker i området rundt ulykkesstedet.

– Det er en helt vanlig måte å gjøre det på, og det er en stor fordel for alle parter. Den største fordelen er at hvis vi skulle finne tekniske feil ved helikopteret der det ligger, vil vi kunne se det samme som produsenten, og det er produsenten som kan endre på det vi finner, sa Halvorsen.

Ingen «svarte bokser»

Politiet opplyste søndag kveld at helikopteret ikke var utstyrt med såkalte svarte bokser, som kunne fortalt noe om hva som skjedde i forbindelse med ulykken.

Større fly er utstyrt med en ferdskriver, som logger en lang rekke tekniske forhold ved flyvningen, og en taleregistrator, som tar opp all samtale i cockpit.

Kåre Halvorsen bekreftet imidlertid mandag at etterforskerne vet hvilken rute helikopteret fløy på ulykkesturen.

– Selskapet har noe som heter flight following, det vil si at de får sendt et GPS-plott på ruta, også for denne flyvningen. Det er riktignok et rimelig grovt plott, men det er et plott som i grove trekk viser ruta.

Seks omkom

Søndag kveld ble navnene på fire av de som omkom i ulykken offentliggjort. Markus Vonheim (19), Kine Johnsen (20), Robin Karlsen (20) og Kevin Berg (20) mistet livet i helikopterulykken.

En 22 år gammel kvinne fra Alta og en svensk mann på 27, som var pilot, mistet også livet i ulykken.

De fem passasjerene på helikopteret var alle fra Alta, og skulle delta på Høstsprell-festivalen i kommunen.

Helikopterturen er en tradisjon for festivalen, og flere sto i kø. Selve turen gir passasjerene mulighet til å se hele festivalområdet ovenfra.

Kriseteam

Lokalsamfunnet er svært preget av ulykken. Mandag har kommunen avlyst alle aktiviteter som ikke er helt nødvendig å gjennomføre.