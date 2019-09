Annie (19) skulle ikke fortelle hemmeligheten sin til noen – så kom krangelen som endret alt

De to begynte å krangle, og stefaren blandet seg inn.

– Og så oppdaget de at jeg hadde et sugemerke. Mens jeg havnet i trøbbel, snudde han seg mot meg og sa: «Du er ingenting annet enn ei hore», forteller Annie.

Da fikk hun nok, og freste mot stefaren: – Vel, det er ikke verre enn det du har gjort mot meg, ropte hun.

Annies mor frøs til is, og hun hadde vansker med å forstå hva som akkurat hadde skjedd.

– Hun så rett på ham og sa det, og jeg bare: «Hun tuller ikke. Hva i helvete skjer?», sier Tracy til nettstedet.

Annies stefar ble rasende, og forsøkte å overbevise kona om at datteren løy.

– Han bare hoppet opp og begynte å gå rundt i rommet mens han sa at jeg diktet alt dette opp. Men mamma reagerte med morsinstinkt, og trodde nesten ikke hva hun akkurat hadde hørt, og prøvde bare å passe på meg. Hun trodde på meg med en gang. Hun var bare i sjokk fordi dette var mannen hennes, sier Annie.

Kastet mannen på dør

Samme kveld kastet Tracy ektemannen ut på gata. Etter ei uke bestemte Annie seg for å anmelde ham.

– Jeg husker at jeg satt i bilen med mamma, og jeg bare vendte meg mot henne og sa: «Jeg tror jeg må gå til politiet. Jeg kan ikke glemme dette,» forteller hun.

Etter en lang rettskamp, gikk mannen i mai 2018 med på en avtale med påtalemyndighetene.

Dette gjorde han samme dag rettssaken han skulle starte, og Annie skulle vitne mot ham.

Han innrømmet å ha forgrepet seg på stedatteren 20 ganger, inkludert ti tilfeller av voldtekt av en mindreårig person.

Han ble dømt til 17 år og ni måneder i fengsel.

– Jeg hatet ham så sterkt. Jeg var klar, fordi jeg var hele tiden klar for å fortelle hele verden sannheten.

Samler inn penger til andre ofre

Annie sier at selv om hun er glad for at stefaren havnet i fengsel, så betyr ikke dette at smerten har forsvunnet.

– No More Fake Smiles handler om et trygt sted jeg har laget, som jeg skulle ønske at jeg kunne oppsøke da jeg ble misbrukt. Det er et trygt sted hvor unge kan komme. Et sted på sosiale medier hvor folk kan få hjelp, forteller hun.

Annie har opprettet en GoFundMe-side for å samle inn penger til overgrepsofre som trenger psykologer, kunstterapi, yoga og boksing.

Hun håper at No More Fake Smiles også kan gi lærere og andre som omgås ungdom å kjenne igjen tegn på overgrep.

Annies mor har et enkelt råd til foreldre som opplever det samme som hun gjorde.

– Du må alltid tro på barna dine, spesielt i situasjoner som dette.