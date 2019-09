Rolf Aldag forlater Team Dimension Data etter inneværende sesong. Det bekreftet laget i en pressemelding mandag.

Aldag har vært fire år i Dimension Data.

Han har vært en viktig støttespiller for Mark Cavendish i mange år, og argumenterte sterkt for at briten burde vært en del av Tour de France-laget til Dimension Data.

Det fikk han ikke gjennomslag for, noe Aldag ikke var spesielt fornøyd med.

Ifølge Telegraph-journalist Tom Cary var Rolf Aldag så rasende på avgjørelsen om å utelate Cavendish fra troppen at han vurderte å forlate Tour de France underveis.

– Det er ingen hemmelighet at jeg ville ha han her. Jeg tror det ville passet strategien vår, men det er Ryders avgjørelse. Det er mitt ansvar å ta ut laget, som jeg gjorde, og da var Cavendish med. Så har selvsagt lagets sjef retten til å endre på det, som han gjorde, sa Aldag i sommer.