Det var et terrorangrep for tre uker siden – og Siv Jensen vil diskutere håndhilsing?

Husker du at det skjedde et terrorangrep i Norge for tre uker siden?

Et angrep som har så altfor mye til felles med 22. juli, hvis det bare ikke var for at terroristen var udugelig og bestefaren i moskeen var en helt.

Da det kom frem hva som hadde skjedd, var min første tanke denne: Jeg håper vi behandler det angrepet som om det lykkes. At vi kjenner den samme frykten, det samme alvoret som om ti mennesker var drept. At vi gransker tankegodset bak gjerningsmannen like mye som om 77 mennesker var drept.

I begynnelsen føltes det sånn.

En liten stund.

Men hva i all verden er det som har skjedd nå? Kronprins Haakon besøkte Al-Noor-moskeen, noen jenter ønsket ikke å håndhilse på ham, og så brøt helvete løs.

Plutselig var snikislamisering igjen et samtaleemne.

Hæ?

En moské ble angrepet. Muslimer ble forsøkt drept – fordi de er muslimer. Norske muslimer kjenner, med god grunn, på en frykt for å bli drept. En rasist, islamhater, muslimhater ville drepe så mange muslimer som mulig. Det er bare et par uker siden.

Nei, dette er ikke tidspunktet for en debatt om håndhilsing.

Kan noen se for seg at en lignende distraksjon kunne skjedd etter angrepet 22. juli 2011?

Kanskje har det med å gjøre at det er for få stemmer i norsk offentlighet som kan identifisere seg med medlemmene av moskeen i Bærum. Det blir for komplisert å sette seg inn i.

Nå er det tid for en debatt om radikalisering. Vi må snakke om unge, enslige menn som kanaliserer ensomheten sin over i hat. Hat mot innvandrere, hat mot kvinner, hat mot samfunnet.

Det er farlig, det som skjer.

Terroristen lyktes ikke. Vi hadde flaks.

Uttrykket «ensom ulv» ble brukt om Philip Manshaus. Det er bare tull. Tanken på å slakte ned en moské kommer ikke ut av ingenting.

Jeg er enig med dem som kritiserer retorikken til norske innvandringskritiske politikere. Sylvi Listhaug og store deler av Fremskrittspartiet må gå i seg selv.

Men selv å snakke om Listhaug blir for smått. Verken hun eller Trump er hovedmotivasjonen for menn som dette. Inspirasjonen finner de ikke på Dagsnytt Atten eller Facebook-siden til politikere. De finner den fra likesinnede i USA, Australia, New Zealand og hele Europa.

Man trenger ikke engang finne de mørkeste krokene på internett for å se hvor ideene hans kommer fra. Det holder med noen grå hjørner på noen av nettets mest besøkte adresser.