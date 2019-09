Arsenal-supporterne ble endelig hørt da manager Unai Emery startet med Pierre-Emerick Aubameyang, Alexandre Lacazette og Nicolas Pépé på topp mot Tottenham.

Tottenham ledet 2-0 midtveis på Emirates, men mål av Aubameyang og Lacazette i andre omgang sørget for at det endte 2-2.

TV 2s fotballekspert Petter Myhre mener trioen viste at de fortsatt har en vei å gå.

– Vi så utfordringene i første omgang med å bruke de tre samtidig. Det var store rom å dekke defensivt for midtbanen. Backfireren var veldig dårlig på offensive markeringer, så Tottenham fikk kontringsmulighet på kontringsmulighet og kunne drept kampen i første omgang, sier Petter Myhre.

Myhre: – De må opp flere hakk



TV 2-eksperten mener Emery fikk gjort justeringer og bytter i andre omgang som gjorde at de fikk stoppet Tottenhams mange kontringsmuligheter.

Etter kjøpet av Pépé fra Lille uttalte Aubameyang til TV 2 at Arsenals angrepsrekke ikke står tilbake for verken Manchester City eller Liverpool.

– Se på Liverpool. Den jobben Roberto Firmino og Sadio Mané spesielt, men også Mohamed Salah, legger ned i den defensive delen av spillet er helt avgjørende for å få det til. Der er ikke Arsenal i nærheten. Offensivt er de i nærheten, men defensivt må de opp noen hakk om de skal starte sammen hver gang, spesielt i toppoppgjørene, sier Myhre.

Aubameyang føler at de tre fremme klikket, men at det kan bli bedre.

– Jeg synes vi fortsatt kan forbedre oss. Vi gjorde noen gode ting, men vi kan alltid bli bedre, og jeg ser frem til å spille sammen med de to, sier spissen.

Mourinho vil ha Aubameyang i midten

I Sky Sports-studio mente tidligere Chelsea- og Manchester United-manager José Mourinho at Aubameyang, Lacazette og Pépé bør starte samtidig.

– Jeg tror kanskje Aubameyang liker å spille sentral fordi han føler han kan score mer mål derfra, men muligens kan han score flere mål ved å spille til venstre. I Liverpool slipper Firmino seg ned, slik at det åpner rom for Salah og Mané til å angripe diagonal. Jeg kan se for meg at Aubameyang hadde scoret mange mål fra venstre for Liverpool, sier José Mourinho.

Portugiseren mente Lacazette ikke hadde egenskapene til å spille til venstre.

– De har mange muligheter. Disse tre spillerne er veldig gode. På benken har de Henrikh Mkhitaryan, Mesut Özil og Dani Ceballos som er spillere som kan tilføre ting. Fra midtbanen og frem til angrep har de mange ting å bygge videre på, sier Mourinho.