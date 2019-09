Én av disse blir 1,3 millioner kroner rikere

Nærmere 1800 deltakere stilte til start under årets Main Event i NM. En etter en har nå røket ut, og i morgen skal disse elleve kjempe om den største poker-tittelen i Norge, og 1,3 millioner kroner:

Lars Petter Sommer: 38-åringen fra Tønsberg har aldri klart bedre enn en 43. plass. Nå lover mannen, som har tolv big blinds igjen, å være offensiv på finaledagen.

Tor Pedersen: Selv beskriver Pedersen NM som en berg-og-dalbane. 47-åringen fra Gjøvik går inn i finaledagen med en chipcount på rundt 23 millioner.

Stig Henning Dybdahl: Mannen fra Askim sier selv at han har vært ute av turneringen mange ganger, men 42-åringen har klort seg fast. Dybdahl har aldri kommet forbi dag to av Main Event, men i morgen satser han på litt tur og seier.

Simen Thorsrud: Tapte drøyt 11 millioner chips på den siste hånda før finaledagen. Men 34-åringen fra Valdres er stadig optimistisk, og går for seier på NMs siste dag.

Acid Nilsen: Finaledagens andre deltaker fra Askim. Mannen, som snart fyller 38 år, kom på andre plass under NM i fjor, og til tross for at han går inn i finaledagen med en av de laveste stackene, går han for seier.

Steffen Retterholt: Sørlendingen, som holder til i Søgne i Vest-Agder, gikk helt til topps under Main Event i 2012, og nå går 35-åringen for sin andre NM-tittel. Skulle Retterholt gå helt til topps, blir han den første som vinner Main Event to ganger.

Eirik Bjørbæk: 45. plass fra Main Event er hans beste plassering. På finaledagen spiller 30-åringen fra Skien om den aller gjeveste tittelen, og han innrømmer selv at han blir svært skuffet om førsteplassen skulle glippe.

Erlend Klovning: Sunnmøringen spiller sin første liveturnering noensinne, og har imponert stort. Før finaledagen er 27-åringen fra Aalesund en av de med lavest sjetong-beholdning, men han forklarer at han skal være aggressiv og gå for topp fem.

Ole Hansen: Planen var egentlig å «bare overleve» dag 1, men nå er 37-åringen fra Tønsberg en av de siste elleve. For hans del er fokuset på å nyte finaledagen og kose seg på NMs siste dag.