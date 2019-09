Etter seier i åpningskampen og uavgjort sist, trengte Real Madrid en seier borte mot Villareal for å henge på serieleder Atlético Madrid.

Los Blancos lå under to ganger mot Villareal, men begge gangene utlignet Gareth Bale. Waliseren har vært koblet vekk fra hovedstadsklubben i hele sommer, og manager Zinedine Zidane har sagt at han håpet Bale ble solgt. Men noe salg ble det aldri, og det er nok Zidane fornøyd med i kveld.

– Han er i ferd med å bli Zidanes redningsmann, sa kommentator Simen Stamsø-Møller da Bale satte inn 2-2 med fem minutter igjen av ordinær tid.

Men kampen ble ikke bare positiv for Bale. På overtid fikk han to gule kort på ett minutt, og ble utvist.

Marerittstart

Real Madrid fikk en marerittstart på oppgjøret søndag kveld, da hjemmelagets Gerard Moreno sendte Villareal i føringen med scoring i sin tredje kamp på rad.

Men da de hvite trengte det som mest dukket en tidligere utstøtt opp. I sommer sa Zinedine Zidane at de jobbet med å få solgt Gareth Bale, men waliseren har likevel spilt en viktig rolle i sesongstarten. På overtid i førsteomgang dukket 30-åringen opp på rett sted til rett tid, og kunne enkelt sette inn 1-1 i det åpne Villareal-målet etter godt forarbeid av Luka Jovic og Dani Carvajal.

De hvite fra hovedstaden jaktet scoring etter pause, og etter timen spilt satt ballen i mål. Benzema plasserte ballen til side for Andrés Fernández i Villareal-buret, men assistentdommeren hadde flagget oppe. Etter at VAR-bua fikk tatt en kikk på situasjonen viste det seg at annulleringen var helt rett, og dermed ble stillingen stående på 1-1.

Kvarteret senere smalt det i stedet andre veien. Innlegget fra Javi Ontiveros endte hos Moi Gómez, som enkelt kunne bredside Villareal tilbake i ledelsen.

Men da det så som mørkest ut for Real, dukket en ikke ukjent waliser opp igjen. Gareth Bale fikk ballen ute til høyre, dro seg innover, og avsluttet pent i nærmeste hjørne. Dermed sikret han bortelaget ett poeng. Real Madrid står med fem poeng på de tre første kampene. Det er ett mer enn Barcelona, men fire mindre enn byrival Atlético.