Subaru er vel kanskje først og fremst kjent som leverandør av fornuftige og gode biler, med firehjulsdrift.

Men unntak finnes. Om vi glemmer Forester, XV og Outback en liten stund og heller titter på hissige Impreza-modeller eller BRZ. Da begynner vi å snakke ...

Dette skal handle om sistnevnte. For akkurat nå finnes det en helt spesiell BRZ til salgs her på berget. En bil som neppe egner seg for menn med hatt!

Trilling

Om du synes bilen ligner mistenkelig på en Toyota GT86, er ikke det så rart. Disse bilene er tvillinger og kun detaljer skiller dem to fra hverandre.

Også Toyotas amerikanske søstermerke Scion hadde en variant av denne bilen, som da het FR-S. Her hjemme kjenner mange modellen gjennom nordmannen Fredric Aasbøs drifting-framganger på ulike motorsportarenaer verden over.

Dette ser da ganske så heftig ut? Faksimile fra Broommarked.no

Framganger som definitivt har betydd mye for å bygge opp statusen rundt disse bilene.

Det var Subaru som leverte motoren, som da så klart er en bokser, på 2 liter og uten turbo, mens Toyota leverte innsprøytningen og resten av drivlinjen. Bilen har i utgangspunkt 200 hestekrefter og bakhjulsdrift. Mange mente at dette var litt snaut for å lokke fram de største smilene, men bilen fikk ros for inspirerende og presise kjøreegenskaper – slik som en sportsbil absolutt bør ha.

Med denne vil Rally-Karin få fart på publikum

Mye påkostet

En del av bilene har blitt ytterligere modifisert og oppgradert underveis. Slik som denne BRZ-en som akkurat nå ligger ute til salgs. Her er det brukt en formue på å gjøre en allerede tøff og bra bil enda bedre. Det er liten tvil om at denne stikker seg ut i trafikken!

Selv om bilen i 2016 bare var to år gammel, ble den omlakkert da. Bare for å få den slik petimeter-eieren ville ha den. Videre har bilen blitt både breddet senket, oppgradert og stylet etter alle kunstens regler. Listen på hva som er gjort er ikke bare lang. Den er veldig lang. Hjulene er nå 18-tommere på henholdsvis 9,5 og 13(!) tommers bredde!

Det er liten tvil om at den tøffe Subaru BRZ-en vekker oppsikt. Faksimile fra Broommarked.no

Se hele annonsen, bilens spesifikasjoner og alle bildene her:

Hva bilen kan være påkostet aner vi ikke. Det er ikke en gang sikkert eieren har våget å regne på det en gang ... Men at det er store summer det er snakk om, er det liten tvil om.

Her ser du litt inntrykk fra årets siste Gatebil på Rudskogen i 2019

Ikke billigst

Vi anser dermed ikke prisen som forlanges, 390.000 kroner som urealistisk, selv om det finnes billigere GT86 / BRZ på markedet. De billigste får du når for rett over 200.000 kroner i bruktmarkedet. Men da er de eldre, har gått lengre og er ikke fullt så spennende og langt i fra så unike original-utgaver.

Denne bilen selges på grunn av at eier har en annen drømmebil i "kikkerten" og det er derfor mulig å forhandle pris ved kjapp og smertefri handel, skriver selgeren fra Elverum, i annonsen.

Så kjenner du suget i magen etter å sett disse bildene og kan slå til kjapt, er mulighetene store for at du kan gjøre et godt kjøp her. Vi håper uansett at den unike BRZ-en finner en nye eier som tar godt vare på den!

Vi gjør oppmerksom på at Broommarked og Broom har samme eier.

Dette er vår test fra den gang denne bilmodellen var ny:

