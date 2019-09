Vi har etterlyst det leeeenge, men nå er det en realitet. Endelig har vi en klatrer på internasjonalt nivå. Carl Fredrik Hagen fra Oppegård har brutt isen. Strålende kjøring på etappe åtte og ni i Vuelta a Espana har vist at nivået er der, og at det ikke er noen tilfeldighet det han har prestert. Ved siden av å være taktisk smart, har han vist en etterlengtet kjørestyrke. Vi har snakket om potensialet en stund, men nå har han hevdet seg på et høyt internasjonalt nivå.

Calle har ikke vært noen barnestjerne, men vist den sanne utholdenhetsgleden. Det å konkurrere variert i skog, mark og vei, sommer som vinter, har vært hans store glede. Jeg pleier å si at ingen blir god i utholdenhetsidrett uten å være glad i å være ute i skog og mark. Landeveissykling begynte Calle med relativt sent. Før det varierte han med langrenn, løp, terrengsykling og vinterduatlon, for å nevne noe. Det var de lange løpene som tiltrakk oppmerksomheten. Som løper og langrennsløper var han ikke blant de best, langt derifra, men aktivitetene ga en solid plattform for det som senere skulle komme.

Gutten har imponert meg med sin målbevissthet og ydmykhet. Men ikke så ydmyk at han ikke har holdt fast ved sine planer. Og ikke har han latt seg vippe av pinnen for å gå etter kjappe løsninger og snarveier. Her er ingen smart fiks med bolker med fem dager med terskeltrening før viktige konkurranser. Suksessen er bygget på meget solid trening, paret med fornuft. I tråd med den norske utholdenhetsmodellen.

Han har rett og slett trent mer enn andre i dette landet. Da han kjørte for Sparebanken Sør opplevde jeg ham på treningssamling i den franske delen av Katalonia, i Ceret der Thor Hushovd og min sønn Mads noen år tidligere hadde sin treningsbase. For Calle var det ingen dag uten meningsfulle økter. Han trente generelt mer enn sine kollegaer, og fulgte sitt eget program til fulle. Passet det ikke inn i de andres, kjørte han alene. Hans eget program skulle det ikke rokkes ved. Det var den enorme målbevisstheten, disiplinen og viljen til å lykkes som var sentral. Der ligger det mye å lære for andre norske syklister.

For husk det, Carl Fredrik Hagen var ingen syklist de fleste i det norske sykkelmiljøet trodde skulle lykkes internasjonalt. Nå snuser han altså på den beste plasseringen en norsk rytter historisk har prestert i en av de tre Grand Tours. Plutselig har vi en klatrer.

GRATULERER!!!!!!!!!!!!!