Kapteinen så rødt, men Akintola slapp unna etter stygg albue

Vålerenga - Rosenborg

Saken oppdateres!

Mike Jensen kastet seg inn i en grisete takling på sin tidligere lagkamerat Matthias Vilhjalmsson, og dermed måtte Rosenborg klare seg med ti spillere etter 38 minutter.

Det var likevel trønderne som tok ledelsen i hovedstaden. Vegar Eggen Hedenstad fikset 1-0 på et nydelig frispark fra 25 meter, men Christian Dahle Borchgrevink utlignet med et flakkende kanonskudd kort tid senere.

Dermed endte det 1-1 i en intens og tidvis stygg kamp på Intility Arena.

Akintola slapp kort etter albue

Bård Finne var nærmest scoring i den første omgangen. Bergenseren driblet seg fri og sendte i vei et farlig skudd mot mål, men forsøket smalt i tverrliggeren.

Omgangen var preget av mye stygt spill. Det begynte med en duell mellom Sam Adekugbe og David Akintola, der sistnevnte ga Vålerenga-spilleren en stygg albue rett i hodet.

– Han traff meg med vilje. Det er ingen tvil. Jeg skjønner ikke hvordan noen av dommerne ikke klarte å se det, sa VIF-spilleren til Eurosport i pausen.

Etter den uhyggelige duellen svarte Adekugbe med å sende Akintola rett i stadionmuren på usportslig vis. I pausen innrømmet canadieren at det var en hevnaksjon.

– Ja, jeg ville knuse ham, sa en ærlig Adekugbe.

Syv minutter før pause mistet Rosenborg-kapteinen først ballen og like etterpå hodet. Dansken fikk et dårlig touch, og prøvde å vinne ballen tilbake. Det forsøket slo helt feil ut da Jensen endte opp med å klippe ned Matthias Vilhjalmsson bakfra. Da valgte Saggi å dra frem det røde kortet.

Praktfull frispark-scoring

Men Rosenborg lot seg ikke knekke av utvisningen. Åtte minutter etter hvilen tok Vegar Eggen Hedenstad oppstilling for å skyte et frispark fra omlag 25 meter. Backen løftet ballen elegant over muren og ballen dalte ned i det nærmeste hjørnet bak VIF-keeperen til 1-0.

Etter 59 minutter svarte Vålerenga. Christian Dale Borchgrevink dunket til fra skrått hold, og ballen flakket skikkelig på vei mot André Hansen. Den ellers så solide sisteskansen klarte ikke å hindre at ballen gikk i mål til 1-1.

Maars Johsen fikk debuten

Med litt over 20 minutter igjen å spille fikk nyinnkjøpte Bjørn Maars Johnsen sin Rosenborg-debut da han ble byttet inn til fordel for Alexander Søderlund. Maars Johnsen har for øvrig spilt for Vålerenga tidligere, men angriperen fikk aldri noen førstelagskamper for Oslo-klubben.