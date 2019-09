Tottenham ledet 2-0, men Arsenal spilte en mesterlig andreomgang, der de hentet inn ledelsen og presset på for seiersmålet.

Det klarte de ikke å få, så det endte med 2-2 på Emirates.

Det aller svakeste karakterene får forsvarsspillerne David Luiz og Davinson Sanchez, som får fire av ti mulige på børsen.

– Krise-forsvarspill på den første scoringen til Tottenham. Typisk Luiz, støter ut og blir utspilt. Synes heller ikke de har kontroll på linja; når støte og når falle av. Tottenham får alt for mange kontringer de kan stoppe ved bedre offensiv markering og samhandling, mener TV 2-ekspert Solveig Gulbrandsen om Arsenals David Luiz.

Tottenhams Davinson Sanchez får samme karakter etter å ha slitt voldsomt med Sead Kolasinac.

I den andre enden av skalaen finner man Arsenal-duoen Mattéo Guendouzi og Nicolas Pépé, som begge får en åtter.

Det gjør også Tottenhams Heung-min Son.

– God på flere overganger, setter opp andre og har et meget godt skuddforsøk i første omgang. Får straffe som Kane setter til 0-2. Gode bevegelser og posisjonering slik at forsvaret til Arsenal ikke får kontroll og stort sett gir han alt for mye plass. Blir mer usynlig på slutten av 2. omgang og må jobbe defensivt når Arsenal kjører på, konkluderer Gulbrandsen om sørkoreaneren.

