Molde tok tilbake tabelltoppen i Eliteserien etter scoringer av Ohi Omoijuanfo, Erling Knudtzon og Eirik Hestad i 3-1-seieren over Mjøndalen.

Men det var Mjøndalen-kaptein Christian Gauseth som stjal fokuset.

Det var en situasjon like før hvilen, på stillingen 1-0 til Molde, som fikk Gauseth til å se rødt.

Molde-spiller Vegard Forren tok ballen med hånda inne i sekstenmeteren, men dommer Espen Eskås valgte ikke å blåse.

– Det er så jævlig klart og det er faen meg bare en mann utpå her som ikke ser det. Det er helt utrolig. Det er gang etter gang mot små klubber, jeg er faen så dritt lei at det er faen ikke mulig, sier Gauseth i et intervju med Eurosport Norge og slår ned et reklameskilt som står bak ham.

Vegard Forren er ærlig når han blir spurt om situasjonen.

– Det er klart at den spretter borti hånda, men om det er straffe det vet jeg ikke. Det er opp til dommeren å vurdere, jeg tar den ikke med vilje, men at den spretter opp i hånda mi ser vel alle, sier Forren til Eurosport Norge.

RASENDE: Christian Gauseth var forbannet etter at Mjøndalen ikke fikk straffepark på stillingen 1-0 til Molde. Foto: Scanpix

– Han er flink til å være skuespiller

TV 2s fotballekspert er klar på at Mjøndalen ble snytt for et straffespark.

– Den så rimelig klar og tydelig ut, sier Mathisen før han kommenterer oppførselen til Mjøndalen-kapteinen.

– Christian Gauseth har enormt med temperament, han er også flink til å være skuespiller når han har kamera rundt seg. Jeg kan forstå ham, det så ut til å være et klinkende klart straffespark.

TV 2s ekspert tror Gauseth kan bli etterforsket av Norges Fotballforbund etter hendelsen.

– Det er nok noe NFF vil se på i etterkant. Men de bør også se på dommerne. Det har vært altfor mange dommerfeil denne sesongen. En sånn type avgjørelse kan være det som sender Mjøndalen ned en divisjon. Såpass jevnt er det. Det kan bli ett poeng som blir avgjørende, forteller Mathisen.

Etter tapet ligger Mjøndalen på 13. plass med 19 poeng. Ett mer enn Ranheim på kvalifiseringsplass.

Molde åpnet best

Molde tok ledelsen da første omgang nærmet seg halvspilt. Molde kombinerte fint før Erling Knudtzon fant Ohi Omoijuanfo på bakerste stolpe som skled inn 1-0 til gjestene.

I andre omgang var det Erling Knudtzon selv som doblet ledelsen. Vingen skjærte inn fra venstre og sendte ballen i en lekker bue i lengste kryss. Praktscoring til 2-0.

På overtid reduserte Mjøndalen ved Sondre Liseth. 21-åringen fikk en retur på 14 meter og banket ballen opp i krysset.

Eirik Hestad ville ikke være noe dårligere og satte inn Moldes tredje scoring like etter reduseringen. Hestad fintet bort en mann før han tuppet ballen i hjørnet forbi Julian Faye Lund i Mjøndalen-buret.

Med tre poeng i Buskerud tar Molde tilbake serieledelsen, ett poeng foran Bodø/Glimt som avga poeng borte mot Odd fredag.