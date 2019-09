– Det er vanskelig å glede seg, sa han over radioforbindelsen etter å ha krysset mållinjen et snaut sekund før den femdoble verdensmesteren og VM-lederen Lewis Hamilton.

Årsaken er at 22-årige Anthoine Hubert døde etter å ha krasjet i lørdagens Formel 2-løp på samme bane. Det ble avholdt ett minutts stillhet for Hubert før start søndag. Bilene hadde påskriften «kjører for Anthoine» og franskmannens nummer 19.

– I dag konkurrerer vi, men vi gjør det med tunge hjerter, og med minnet av Anthoine, tvitret arrangøren.

På den 19. av de 44 rundene reiste publikum på Spa-Francorchamps-banen seg og applauderte i en ny hyllest til det avdøde motorsporttalentet. Det var passende at et annet stort talent, den nesten jevngamle Leclerc (21) fra Monaco, ble søndagens vinner.

Mistet en venn

– I dag ble en drøm jeg har hatt siden jeg var barn oppfylt, men likevel er det vanskelig å sitte her nå, for vi har mistet en venn. Jeg vil tilegne min første seier til Anthoine. Vi vokste opp sammen, og jeg kjørte mot ham i mitt aller første billøp. Det som skjedde i går er bare tragisk, sa Leclerc.

Leclerc var best i to av tre treningsomganger før han vant lørdagens kvalifisering og skaffet seg beste startspor. Søndag holdt han unna for Mercedes-bilene som har dominert sesongen, og han sikret Ferraris første seier i en VM-runde siden oktober i fjor.

Hamilton økte sin ledelse i VM-sammendraget med 2.-plass. Lagkamerat Valtteri Bottas ble nummer tre og er nå 65 poeng bak briten. Max Verstappen i Red Bull er fortsatt nummer tre selv om han ble uten poeng søndag etter å ha krasjet i første sving.



Sørgebind



Leclercs lagkamerat Sebastian Vettel var i ledelse tidlig i løpet, men fikk problemer med slitte dekk mot slutten og var lett bytte for Mercedes-bilene. Hamilton tok kraftig innpå Leclerc mot slutten, men nådde ham ikke igjen før målstreken.

– Det var et veldig vanskelig løp. Ferrariene var for raske for oss i dag, vi hadde trengt noen runder til, sa Hamilton.

– Jeg gratulerer Charles med hans første seier. Det har vært tydelig at den ville komme snart.

Tettrioen bar sørgebind på podiet etter løpet, og det ble ikke sprutet champagne slik det er vanlig ved slike anledninger. Leclerc pekte mot himmelen da han sto med trofeet.

