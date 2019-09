Scoret praktmål - så skjedde dette

Lillestrøm - Brann 1-3

Saken oppdateres!

Etter to strake tap slo Brann tilbake med en sterk seier på Årasen. Gilli Rolantsson gjorde en glitrende jobb da han fikset 3-1 etter et supert raid, men senere i omgangen måtte færøyingen ut etter en ekkel hodesmell.

Simen Kind Mikalsen prøvde seg på et brassespark i Brann-boksen, men endte opp med å treffe Rolantsson rett i ansiktet.

– Han treffer ikke ballen, han treffer Rolantsson. Det er vondt å se på. Han ser på ballen hele tiden, han ser ikke hvor Brann-spilleren er. Det er ikke tilsiktet, sa Ivar Hoff under FotballXtra.

Vingen måtte byttes ut, men gikk av banen for egen maskin. Kind Mikalsen ble for øvrig straffet med et gult kort.

Sportsnyhetene: Se alle scoringene øverst i saken.

Slik var kampen

Med både Daouda Bamba og Veton Berisha ute med karantene, valgte Lars Arne Nilsen å starte med de to midtbanespillerne Petter Strand og Kristoffer Barmen på topp. Det gikk ikke lang tid før Strand noterte seg for scoring.

Etter 12 minutter sendte 25-åringen rødtrøyene i føringen. Den anvendelige spilleren skjøt et frispark via muren og i mål til 1-0.

– Keeper blir utspilt når den går via muren. Det er umulig for keeper, sa TV 2-ekspert Jesper Mathisen.

Midtveis i omgangen utlignet Simen Rafn for vertene da han prikket inn 1-1 etter et innlegg fra Simen Kind Mikalsen.

Brann-keeper Håkon Opdal var langt fra fornøyd med at scoringen ble godkjent. Keeperen mente at Arnor Smarason burde vært avvinket for offside. TV-bildene viste også at Smarason var offside-plassert, men islendingen var ikke borti ballen.

– Han står foran Opdal i det skuddet går. Smarason forstyrrer kanskje Opdal nok til at det burde blitt blåst, men Svein Oddvar Moen mener noe annet, sa Mathisen.

Men Brann svarte etter 34 minutter. Ruben Yttergård Jenssen avanserte hurtig fremover før han slapp ballen ut til navnebror Kristiansen. Innlegget var i utgangspunktet ikke veldig farlig, men LSK-keeper Maric klarte ikke å holde ballen, og returen falt rett i beina til en våken Yttergård Jenssen som prikket inn sitt tredje ligamål for sesongen.