For bare ett år siden var det Knut Arild Hareide som var leder av KrF.

Men etter en skjebnesvanger høst hvor partiet tok sitt politiske retningsvalg, endte til slutt Kjell Ingolf Ropstad (34) opp som partileder.

– Hadde du sagt dette til meg for ett år siden, så hadde jeg ikke trodd på deg, sier Ropstad.

I valgserien «Bak rattet» med Linn Wiik forteller KrF-lederen om forholdet til Hareide, og hvordan det var å stå på hver sin side i partiets veivalg.

– Knut Arild er den jeg har vært mest enig med hele veien, vi har alltid kjempet sammen. Så det var det vanskeligste. Jeg opplevde det nesten som at vi var i valgkamp for hvert vårt parti. I stedet for at vi satt sammen og tenkte «nå skal vi ut i ilden og krigen sammen», så ble det på en måte mot hverandre, forteller Ropstad.

– Ba du om at landsmøtet skulle stemme blått?

– Nei, jeg ba for Knut Arild og folka der, sier han.

Abortspørsmålet

Som barne- og likestillingsminister har Ropstad måttet tåle kritikk for sitt syn på abort og har av flere blitt stemplet som mørkemann.

– Når synes du det er greit å ta abort?

– Det vil jo være tilfeller spesielt der det er liv mot liv-spørsmål. Det vil være tilfeller hvor det er ekstremt vanskelig for en kvinne å gjennomføre, sier Ropstad.

– Hva hvis man har blitt voldtatt?

– Ja, det er et av eksemplene hvor man må ha en åpning for da eventuelt, mener han.

– Så du vil ikke ha totalforbud?

– Nei, men en tydeligere vektlegging av rettsvern mot ufødt liv, det ville jeg hatt, sier Ropstad.

Vurderte å takke nei

Denne høsten blir KrF-lederen pappa på ny. Fra før har allerede en liten datter sammen med kona Arnbjørg Vedelden Ropstad. Livet som statsråd og partileder kan til tider være vanskelig å kombinere med familielivet.

Ropstad innrømmer at han vurderte å takke nei til ledervervet.

– Det var det som hele tiden talte mot å takke ja til jobben. Men samtidig tror jeg på det jeg gjør og synes det er utrolig meningsfylt og spennende å holde på, sier han.

– Jeg brukte tid sammen med kona, og hun backet meg og mente dette var riktig. Det gjorde det mye lettere. Hadde hun sagt det motsatte, så hadde jeg ikke gjort det, fortsetter han.

