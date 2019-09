Johanne Marie Jakobsen (21) sto de omkomne i helikopterulykken i Alta veldig nær.

– Tre av de var mine nærmeste venner. Jeg hadde faktisk tenkt til å bli med på helikopterturen, men så hadde jeg ikke penger, forteller hun.

I stedet ble Jakobsen hjemme.

– Det var så rart for jeg satt og ordnet meg. Jeg var nesten klar, og skulle akkurat til å dra ned og møte de da de skulle være ferdig med helikopterturen. Så ringte en venn og spurte om jeg hadde fått tak i dem, sier hun.

Jakobsen forteller at hun med en gang fikk en skikkelig dårlig følelse i magen.

– Jeg fikk en så utrolig dårlig følelse. Det var som et slag i trynet. Jeg og mamma kjørte raskt ned til Kvenvik og satt der og ventet på svar.

I mellomtiden jobbet en av de ansatte på klubbhuset til golfklubben med å samle alle pårørende og med å holde pressen unna.

Satt stille sammen

Når den tragiske nyheten om at helikopteret hadde styrtet nådde lokalsamfunnet for alvor, ble store krefter satt i sving.

Kommunen satte raskt kriseledelse. En pårørende telefon ble opprettet og et pårørende senter åpnet. Røde kors bisto også med mye mannskap.

– Vi fikk mat og drikke og forløpende informasjon. Kriseteamet og presten var også til stede som støtte, forteller Jakobsen.

Senere på kvelden samlet mange fra lokalsamfunnet seg i kirken.

– Vi var en svær gjeng som satt og egentlig bare var stille sammen, og tenkte på de i ulykken, sier Jakobsen.

MINNEPLASS: Johanne Jakobsen og vennene har ordnet en minneplass for alle som er berørt av helikopterulykken. Foto: Privat

Minneplass

Når søndagen kom kjente Jakobsen på en følelse av at alle trengte et sted de kunne minnes menneskene de mistet i helikopterstyrten.

– Vi jentene fant ut at vi måtte fort få ordnet en plass hvor folk kunne minnes. Derfor lagde vi en minneplass bak klubbhuset på Kvenvik hvor alle som vil kan legge igjen noe til de som forlot oss så alt for tidlig. Vi håper at det kan hjelpe litt midt oppe i den forferdelige tragedien som er, sier hun.

Kommunen har uttalt at de vil stille alle nødvendige helse- og omsorgsressurser tilgjengelig for alle berørte i tiden fremover.

I kveld holdes det åpen kirke i Nordlyskatedralen.

– Da skal vi dit og tenne lys, sier Jakobsen.

Helikopterulykken i Alta krevde seks liv lørdag. Årsaken til ulykken er foreløpig ikke avklart.

– Takk til alle som tok så godt vare på hverandre i går og til alle som stilte opp gjennom jobb og frivillighet. Vi står sammen i sorgen og skal ta vare på hverandre i dag og i dagene som kommer, sier ordfører Monica Nielsen i Alta kommune i en pressemelding søndag.