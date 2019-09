– Når Vedum snakker om distriktene, så høres det ut som om han mener de er rammet av selve svartedauen, sier Abid Raja, stortingsrepresentant for Venstre.

Søndag møtte han Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum til debatt i TV 2s Valgstudio.

Raja mener at Vedum forsøker å skape et bilde av distriktsnorge som ikke stemmer.

– Jeg har vært i distriktene det siste året i over hundre kommuner, og ser at det går så det griner. De skaper milliardbedrift etter milliardbedrift, og sitter ikke med lua i hånda og venter på at staten skal bidra, sier Raja.

Han mener også at Sp-lederen skaper splid mellom by og land.

– Du karikerer et bilde av at Oslo-eliten sitter på Grünerløkka og drikker kaffe latte. Men på Nordfjordeid og Hamar drikker de også kaffe latte, og ser på Netflix og HBO. Det er ikke sånn at vi i Oslo ønsker å trykke smalahove ned i små barn på fredagene, vi unner alle fredagstaco, sier Raja.

– Den «nei, nei»-politikken og «nærhet, nærhet» er enkel og simpel retorikk, fortsetter Venstre-toppen.

– Sier bare det jeg mener

Vedum sier at han ikke kjenner seg igjen i kritikken fra Raja.

– Jeg sier bare det jeg mener. Det er et stort problem at vi har en regjering som ikke lytter, som overser og overkjører folk, sier han.

– Når det gjelder politiet for eksempel, så mener jeg det er feil at det sentraliseres så kraftig som det gjør, og jeg mener det var galt med hele kommunesammenslåingen, sier han.

Det er langt fra første gang at Vedum kritiseres for sin retorikk og spissformuleringer.

– Jeg sier mine standpunkter, også har jeg merket meg at regjeringen har veldig mange stemplinger på det. For fire år siden kalte dem det bakstreversk, nå kaller dem det populisme, sier han.

– Jeg hører at Abid Raja sier jeg bare sier «nærhet, nærhet nærhet», men da har han i hvert fall fått med seg det da – at jeg tror på nærhet. Jeg mener at nærhet er svaret, ikke problemet, sier han.

Går tilbake

I TV 2s siste gallup går Senterpartiet tilbake 0,2 til 14,8. For en uke siden lå partiet på 15,6.

Venstre er i alvorlig trøbbel en drøy uke før kommunevalget. Bare 2,4 prosent av de spurte sier de vil stemme på partiet, tilbake 1,1 siden onsdag. sammenlignet med målingen forrige søndag er tilbakegangen på 1,6.

Bakgrunnstallene viser at Venstre nå mister flere velgere til De Grønne enn det er tidligere venstrevelgere som er lojale mot partiet.

