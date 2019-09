Aubameyang sikret uavgjort i fartsfylt Nord-London-derby

Arsenal-Tottenham 2-2

Tottenham ledet 2-0 etter scoringer av Christian Eriksen og Harry Kane, men fra 2-0 og ut tok hjemmelaget fullstendig over.

Like før pause reduserte Lacazette, og Gunners gikk til pause på skuddhold. Etter hvilen kom de røde og hvite ut i hundre, og det fullt fortjent da Aubameyang utlignet med tjue minutter igjen på klokka.

På overtid ropte Harry Kane på straffe, men dommer Atkinson lot være å blåse. Da heller ikke Sissoko klarte å sette en god mulighet, endte sesongens første Nord-London-derby med uavgjort.

– Det var en match med masse energi, der Tottenham fikk den viktige førstescoringen. De fikk også den andre scoringen, men jeg tror vendepunktet kom ved scoringen til Lacazette. Etter pause kom Arsenal ut med enorm energi og stod høyt på Tottenham, selv om det ga noen gode overgangsmuligheter til Tottenham. Det var riktig og fortjent at Arsenal fikk med seg minst ett poeng, oppsummerte ekspertkommentator Nils Johan Semb.

Premier League-ekspert Petter Myhre mener prestasjonen er noe av det beste han har sett fra Arsenal på lenge.

– De var gode. Det er noe av det bedre jeg har sett fra Arsenal på lang tid. Med scoringen før pause gikk de inn i garderoben og tenkte at de hadde muligheter. Vi så enkelte ting som gjorde at vi tenkte de ville skape trøbbel for Tottenham i andre omgang, men en sånn totaltdominans som de var ble jeg overrasket over. All ære til Arsenal, som var knallgode etter pause.

Eriksen sendte bortelaget i føringen

Arsenal fikk kampens første muligheter, men det var Spurs som tok ledelsen. Erik Lamela ble spilt gjennom, men avsluttet løst. Leno måtte likevel gi retur, og der dukket Christian Eriksen opp og dyttet inn sitt første mål i et Nord-London-derby.

– Det er forholdsvis løst, og jeg synes Leno skal ha den fast i klypa, så gir han retur rett ut i beina til Eriksen. Strukturen i det bakre leddet til Arsenal så heller ikke bra ut der, sa ekspertkommentator Nils Johan Semb om scoringen.

Spurs hadde de største sjansene også etter 1-0-målet. Leno gjorde opp for seg da han vartet opp med en klasseredning på avslutningen fra Son etter snaue 18 minutter. Flere ganger måtte tyskeren i aksjon, uten å la seg overliste før bortelaget fikk straffe.

Etter 38 minutter kom Granit Xhaka inn for sent på Son, og dommer Martin Atkinson pekte på straffemerket. Derfra var Harry Kane sikker, og sendte gjestene opp i 2-0.