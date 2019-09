Hamik var nyutdannet lege, og hadde blitt mor for kun to måneder siden.

Drapet på den nybakte moren sjokkerte Malmö. Hamik skutt i hodet på åpen gate. Vitner beskrev hendelsen som en ren henrettelse.

Familien har nå samtykket til at hennes navn og bilde omtales i medier, skriver Aftonbladet.

Hamik ble av venner beskrevet som sterk og livsglad.

– Hun var en fantastisk kvinne. Utrolig snill og veldig livsglad, fortalte en av hennes venner gjennom 15 år til Expressen.

Gjerningsmannen ble senere sett løpende fra stedet. Det er foreløpig uklart hva som var motivet for drapet.

Ingen er pågrepet eller siktet for drapet, men en 19-åring sitter varetektsfengslet for medvirkning til drapet.

Aftonbladet skriver at drapet har ført til at vold nå står aller høyst på den politiske agendaen i Malmö.

DREPT: Karolin Hakim (31) ble skutt på åpne gate.

Sporene og tabben

Selv om motivet er noe uklart, har politiet noen spor å jobbe med. De har blant annet beslaglagt det de mener er mordvåpenet. I tillegg skal skytteren, som er fanget på film, ha gjort en feil da han forsøkte å flykte fra stedet, viser en amatørvideo.

Vedkommende løp bort til feil bil og rev i dørhåndtaket. Han snudde deretter og løp til riktig bil, en Mercedes som ble funnet utbrent to kilometer fra åstedet.

Begge bilene er tauet inn for undersøkelser, og politiet håper å finne skytterens DNA på dørhåndtaket eller i den utbrente bilen, skriver Expressen.

Kvinnen var sammen med barnefaren da drapet skjedde. Ifølge svenske medier er hans bakgrunn sentral i politiets etterforskning.

En teori skal, ifølge både Expressenog Aftonbladets politikilder, være at planen egentlig var å ta livet av ham.

Spektakulært ran

Barnefaren ble i 2010 dømt til åtte års fengsel for å ha vært delaktig i et av de største ranene i dansk historie. Ranet mot tellesentralen i Brøndby var svært godt planlagt.

Blant annet hadde ranslaget satt 11 lastebiler i brann slik at politiet brukte lang tid på å nå frem. De hadde også lagt ut såkalte «spanske ryttere» som har til hensikt å punktere bildekk.

Utstyrt med automatvåpen og skuddsikre vester brukte de en hjullaster til å komme seg inn i hvelvet til tellesentralen.

Ranerne fikk med seg omkring 62 millioner kroner. Ifølge dansk TV 2 var 58 millioner fortsatt på avveie i 2014. Det er uklart hvilken rolle barnefaren hadde under ranet, men retten fant det bevist at han var delaktig. Totalt ble 15 personer dømt for å ha hatt ulike roller i forbindelse med anslaget.

Han slapp ut fra fengsel for fire år siden. Han har siden blitt tatt for fyllekjøring og mindre narkotikalovbrudd, skriver Expressen.