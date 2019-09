– Det var godt å få belyst det som har skjedd. Ulykken har vært over oss siden i går, og det har vært tøffe timer. Veldig mange kjenner de omkomne, sier festivalsjef Stig Anton Eliassen til NTB etter at samlingen ved festivalområdet var avholdt litt etter klokken 14 søndag ettermiddag.

Fjellskråningen der ulykken skjedde, ligger på den andre siden av en innsjø fra festivalområdet.

– Det var mange vitner til hendelsen, for det skjedde rett der oppe, sier Eliassen og peker opp mot ulykkesstedet.

– Man kunne se flammer herfra. Det er helt surrealistisk at sånt kan skje. Men vi gjør så godt vi kan for å ta vare på dem rundt oss, sier han.

Stengt etter ulykken

Det skulle vært avholdt to konserter på festivalen på lørdag, men konsertene og resten av festivalen ble avlyst som følge av ulykken. Festivalområdet var søndag ettermiddag helt rigget ned.

– Vi har en beredskapsplan som vi fulgte, som fungerte bra, sier han.

Han opplyser at festivalen har samarbeidet med kriseteam og prest. Nordlyskatedralen i Alta er åpen for dem som ønsker å snakke med noen.

Fem av de seks omkomne er fra Alta og i 20-årene.

Kunne se området

Ulykken skjedde i forbindelse med at de besøkende på festivalen ble tilbudt helikopterturer med selskapet Helitrans for å se området fra lufta for 500 kroner per person.

Politiet og Havarikommisjonen har søndag jobbet på ulykkesstedet.

