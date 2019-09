Frigir navn på fire av de omkomne

En 22 år gammel kvinne fra Alta og en svensk mann på 27, som var pilot, mistet også livet i ulykken. Politiet velger inntil videre å ikke gå ut med deres identitet.

De fem passasjerene på helikopteret var alle fra Alta, og skulle delta på Høstsprell-festivalen i kommunen.

Helikopterturen er en tradisjon for festivalen, og flere sto i kø. Selve turen gir passasjerene mulighet til å se hele festivalområdet ovenfra.

– Jævla urettferdig

Avdøde Kevin Berg var sønn av sentralstyremedlem i Frp, Ronny Berg.

Faren uttrykte søndag sin sorg på Facebook.

– Livet er så jævla urettferdig. Masse flott ungdom som hadde hele livet sitt foran seg, og nå er dem borte, skriver han.

Han er også onkel til omkomne Kine Johnsen.

– Vi får leite etter styrke sammen, når livet føles rasert og helt tomt, legger han til.

Frp-leder Siv Jensen uttrykte sine dypeste kondolanser til familien.

– Jeg og Frp sørger med dem, skriver Jensen.

Laget minneplass

Johanne Marie Jacobsen (21) sier til TV 2 at Kevin, Robin og Kine er hennes tre nærmeste venner.

– Jeg hadde faktisk tenkt til å bli med på helikopterturen, men så hadde jeg ikke penger, forteller hun.

Nå har hun sammen med noen venner etablert en minneplass der lokalbefolkningen i Alta legger ned blomster og tenner lys for de omkomne.

– Vi jentene fant ut at vi måtte fort få ordnet en plass hvor folk kunne minnes. Derfor lagde vi en minneplass bak klubbhuset på Kvenvik hvor alle som vil kan legge igjen noe til de som forlot oss så alt for tidlig. Vi håper at det kan hjelpe litt midt oppe i den forferdelige tragedien som er, sier hun.

MINNESTUND: Søndag kveld var det minnestund for de omkomne i Nordlyskatedralen. Flere hundre mennesker som var innom, og blomster var lagt ned på utsiden. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix Foto: Terje Pedersen

Søndag kveld ble det holdt minnestund i Nordlyskatedralen.

Prost Anne Skoglund i Alta innledet minnestunden. Personer som ville minnes ofrene etter ulykken, kunne tenne lys flere steder inne i kirken. Det var også lagt til rette for at de berørte kunne snakke sammen.

Etterforsker ulykken

Det var i 17-tiden lørdag ettermiddag at Hovedredningssentralen i Nord-Norge fikk flere meldinger fra folk som hadde sett et helikopter styrte sør-vest for Alta.

Finnmark politidistrikt samarbeider nå med havarikommisjonen og Kripos for å få klarhet i hva som er årsaken til ulykken.

Lensmann i Alta, Øyvind Lorentzen, opplyste på en pressekonferanse søndag at de får bistand fra tre eksperter fra Kripos, og at personer fra havarikommisjonen vil være til stedet der helikopteret ligger.

Ytterligere to personer fra Kripos vil bistå etterhvert.