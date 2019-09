Popstjernen fra Storbritannia Ellie Goulding (32) og Caspar Jopling (27) ble rette ektefolk etter at de ga hverandre sitt ja i York Minster-katedralen lørdag.

Ellie Gouldings største hit Love Me Like You Do kom tilbake i 2015. Den var å finne på lydsporet til den første Fifty Shades of Gray-filmen. Den vant en Grammy for beste filmlåt.

Ellie Goulding er født og oppvokst i York, så at bryllupet ble avholdt der kan ikke sies å være en overraskelse.

Det var et særs celebert utvalg av gjester som hadde blitt invitert til bryllupet. Blant annet kom stjerneparet Katy Perry og Orlando Bloom hånd i hånd.

James Blunt og hans kone var også på plass. Prinsesse Eugenie og Beatrice av York var også naturligvis invitert til bryllupet.

BRUD: Ellie Goulding var kledd i en helhvit brudekjole på den store dagen Foto: James Hardisty / NTB scanpix

Festet på herregård

Festen i etterkant av vielsen tok plass i et stort slott i utkanten av Yorkshire kalt Castle Howard, som var leid inn for anledningen. Der ble brudevals og taler holdt i den over 200 år gamle herregården.

Caspar Jopling er kunsthandler og paret har vært forlovet siden 2018. Han har jobbet for auksjonshuset Sothebys, der han nettopp har kjøpt inn kunst. Han har sin utdannelse fra Harvard, der han har studert kunsthistorie.

Det nygifte ekteparet forlot vielsen i en noe utradisjonell asurblå folkevogn.

Brøt isen i Norge

Ellie Golding gjorde seg også bemerket her til lands etter at hun på Norgesbesøk var uheldig. Hun var på ferie på Filefjell da en dramatisk situasjon oppsto. Beltebilen som popstjernen satt i skulle krysse en frossen innsjø da isen slo sprekker under dem.

– Jeg hadde egentlig ikke tenkt å dele dette, men historien er altfor vill til å ikke bli fortalt. Dette bildet er fra Norge for noen uker siden, skrev fotograf og kamerat av Goulding, Conor McDonald på Instagram.

Popstjernen kom helskinnet fra ulykken ved å klatre ut av takluken på beltevognen før den sank til bunns.