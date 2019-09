– Var veldig spesielt at det skjedde akkurat da

I TV 2-serien «Sophie Elise tester Norge» kommer Sophie Elise Isachsen (24) tett på det største rovdyret i Norge; bjørn.

Isachsen besøker Farmen-vinner Halvor Sveen (49), som er bonde og jeger, da de plutselig oppdager bjørnespor langs bilveien.

– Det er ganske utrolig. Det er langt mellom at vi ser bjørn fra bil, og at det skulle skje akkurat da Sophie Elise kom, det var veldig spesielt, sier Sveen.

For Isachsen ble det også en spesiell opplevelse å vite at det med stor sannsynlighet befant seg bjørn like i nærheten.

– Det var veldig spennende, først og fremst, fordi det er langt fra mitt liv til vanlig. Det er én ting å sitte og snakke om det, men noe helt annet å faktisk oppleve det, sier hun.

– Rart at hun tviler på det

Sveen driver en familiegård i Rendalen, og ble kjent for offentligheten da han vant Farmen i 2017. Han har også markert seg som en ivrig ulvemotstander, som blant annet raste da Tine valgte en ulv til å pryde melkekartongen deres julen 2017.

Sveen sier til TV 2 at det var en interessant opplevelse å få besøk av Sophie Elise.

– Jeg ble litt overrasket av noe av det hun mente. Det første hun sa var «hvordan kan du være glad i dyra dine når du sender dem på slakt», sier Sveen.

– Mitt motto og mål er at dyra mine skal ha det så bra som mulig den tida de lever, så det er rart at hun skal tvile på at jeg er glad i dyra mine, fortsetter 49-åringen.

Han understreker likevel at han er glad for at influenceren og TV 2-profilen tok turen til Rendalen.

– Jeg setter pris på at hun dro fra Oslo til landsbygda for å få et mer nyansert inntrykk. Jeg tror absolutt at hun fikk en større forståelse for livet vi lever. Det er ikke mange måter å tjene penger på her på bygda, og derfor har vi valgt å satse på utmarksbeite og kjøttproduksjon. Selv om hun kanskje ikke endret syn på dette med ulv og rovdyr, så skjønte hun kanskje litt mer av situasjonen vår, sier han.

PÅ VAKT: Sophie Elise ble med Farmen-Halvor ut i skogen for å holde vakt over dyra på beite. Foto: Tomas Myklebost/TV 2

– Vanskelig å endre mening

Isachsen er en uttalt dyrevenn, og ønsker å bevare både ulv og bjørn som en del av norsk natur.

– Som veldig glad i alle dyr, så er jeg veldig glad i bjørn og ulv også, selv om det er en æresfrykt, sier hun til TV 2.

– For meg er det vanskelig å endre mening fordi jeg er vegetarianer, og ikke vil at man skal spise eller drepe dyr. Men det var viktig for meg å gå inn i den situasjonen med respekt for Halvor og hans liv, og det han driver med, sier Isachsen.