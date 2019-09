Orkanen Dorian nærmer seg land, men ikke med stormskritt. Det kan derimot være dårlig nytt for befolkningen på Bahamas og sørøstkysten av USA. Den samler derfor opp krefter i havområdet utenfor, mens den sakte men sikkert nærmer seg.

Regjeringstalsmannen Kevin Harris sier at orkanen er ventet å ramme 73.000 beboere og 21.000 hjem. Flyplasser er blitt stengt. Turister er evakuert til bunkere ved skoler, kirker og andre bygninger.

– Mitt hus har fått gjennomgå. Jeg forbereder meg til å dra innen få minutter. Jeg tar ingen sjanser, sier båtfører Margaret Bassett.

Evakueres

Tusenvis av mennesker ble fredag bedt om å evakuere på Bahamas, og mange evakuerte med fly før orkanen feier inn over øygruppa søndag. Mange av beboerne evakueres til mindre utsatte områder på Bahamas.

– Beboere må ikke være dumme eller satse på å kjempe seg gjennom orkanen. Det kan koste liv, sier statsminister Hubert Minnis.

Orkanen ble fredag oppgradert til en svært kraftig og farlig kategori 4-orkan, men de siste utsiktene tyder på at den kanskje ikke treffer Florida rett på, men i stedet dreier nordover og fortsetter oppover langs USAs sørøstkyst et lite stykke ut til havs.

Gjør seg klar i Florida

Det forventes at vindkast med en fart på opptil 86 kilometer i timen innen de neste 24 timene skal treffe Cape Canaveral, som ligger langs Floridas sørkyst, skriver CNN.

Alle havner ved Cape Canaveral er stengt for all skipstrafikk i påvente av orkanen.

– Det er ingen havner som er trygge under slike forhold. Det er viktig at antall båter per havn holdes til et minimum, skriver den amerikanske kystvakten.

Folk i Florida-området oppfordres til å holde seg unna sjøen, ha nok mat og vann, sikre eiendelene sine, holde seg unna strendene og å holde seg oppdatert på stormens løp.