Jevn kamp i flere storbyer

I Lillestrøm viser TV 2s prognose at Senterpartiet havner på vippen mellom de rikspolitiske blokkene, men det i Fredrikstad er det knapt flertall for venstresiden. Her samarbeidet Ap, SV, Sp, KrF og MDG etter forrige valg.

I Sandnes er det flertall for de borgerlige enten sammen med Senterpartiet eller FNB. Her samarbeider imidlertid Frp i dag med Ap, Sp og SV som ligger an til å beholde flertallet.

I Tromsø viser prognosen at flertallet glipper for Ap, SV, Rødt og MDG. De trenger enten Senterpartiet eller et annet parti til for å beholde makten. Samarbeider Sp og den lokale bomlisten med regjeringspartiene har de knappest mulig flertall.

I Ålesund viser TV 2s prognose at Senterpartiet havner på vippen mellom de rikspolitiske blokkene. Men regjeringspartiene vil kunne få flertall med støtte fra Pensjonistpartiet og den lokale Ålesundslista.

I Sandefjord ligger det an til flertall for regjeringspartiene, mens Senterpartiet eller PP havner på vippen i Nordre Follo.

I Sarpsborg mister venstresiden flertallet, Senterpartiet eller de lokale listene havner på vippen mellom de rikspolitiske blokkene. Etter valget i 2015 samarbeidet Ap, SV, Sp, KrF og MDG. De ligger an til flertall om de samarbeider igjen.

Senterpartiet ligger på vippen i Tønsberg på TV 2s prognose. I 2015 samarbeidet Høyre, Frp, KrF, og MDG, de har knapt flertall på prognosen.

I Skien er Senterpartiet, FNB og lokale lister på vippen mellom de rikspolitiske blokkene. I 2015 samarbeidet Ap, KrF, SV, Sp, V, Rødt og MDG som ligger an til klart flertall.

I Bodø er det knappest mulig flertall for venstresiden. I 2015 samarbeidet Ap, SV, KrF, MDG og Rødt som har flertall på prognosen.

Det er knappest mulig flertall for venstresiden i Moss.

I Larvik havner Senterpartiet på vippen mellom de rikspolitiske blokkene, mens Pensjonistpartiet er på vippen i Arendal.

I Indre Østfold er Senterpartiet på vippen mellom riksblokkene.

I Karmøy er det flertall for regjeringspartiene, mens det ligger an til knappest mulig flertall for venstresiden i Lørenskog.

I Ullensaker er Senterpartiet på vippen mellom blokkene. Her har de signalisert at de ønsker å samarbeide med venstresiden og det kan være duket for maktskifte etter 16 år med Frp-ordfører.

I Haugesund viser prognosen flertall for regjeringspartiene og Pensjonistpartiet.

I Øygarden kan regjeringspartiene få flertall sammen med FNB.

I Porsgrunn er det flertall for venstresiden uten Sp, mens Senterpartiet eller Ringsakerlisten er på vippen i røde Ringsaker, som er landets 30. mest folkerike kommune.