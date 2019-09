Seks personer er bekreftet omkommet i forbindelse med helikopterulykken i Alta lørdag ettermiddag.

Ved 17-tiden lørdag fikk Hovedredningssentralen i Nord-Norge flere meldinger fra folk som hadde sett et helikopter styrte sør-vest for Alta.

Ulykken skjedde i forbindelse med at det under festivalen Høstsprell ble tilbudt de besøkende helikopterturer med selskapet Helitrans for å se området fra lufta for 500 kroner per person.

De planlagte helikopterturene ble etter hva festivalen selv opplyste på Facebook-siden, forsinket med en time til klokka 16. En time senere var flere vitner til ulykken.

Overlevert i juni

Helikopteret som styrtet, var ifølge Nordlys en oppgradert versjon av Airbus AS-350B.

Ulykkeshelikopteret var ett av to som selskapet Helitrans i juni fikk overlevert fra Østnes Helicopters, som representerer Airbus i Norge.

Ifølge avisa har helikoptertypen vært involvert i flere ulykker, men er samtidig det mest brukte i Norge.

Uklart hendelsesforløp

Det er foreløpig for tidlig å si noe om årsaken til ulykken og politiet opplyser at det vil ta tid å finne ut av dette.

Politiet fortsetter etterforskningen søndag.

– I tillegg til tekniske undersøkelser gjennomføres det avhør og annen taktisk etterforskning. Politiet avhører vitner og ansatte i helikopterselskapet, skriver Finnmark politidistrikt i en pressemelding søndag morgen.

Seks omkom

Alle de seks som var om bord i helikopteret da det styrtet, er bekreftet omkommet.

Politiet har foreløpig ikke gått ut med identiteten til de seks, men opplyser at passasjerene var fem personer tidlig i 20-årene fra Alta.

Piloten var svensk statsborger og politiet har varslet svenske myndigheter.