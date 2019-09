På 7.plass i sammendraget: – Aner ikke hva jeg går til

Se etappe 9 av Vuelta a España på søndag på TV 2 Sport 1 og Sumo fra 14:40

– Hovedmålet mitt her er å fullføre. Jeg har ikke hatt noe mål om å kjempe om en topp ti-plassering sammenlagt. Og det er lenge igjen... Men den første uken har vært bra. Og til å være min første Grand Tour, så synes jeg det er veldig ålreit. Jeg gleder meg til å se hvordan kroppen reagerer på de neste to ukene.

Det sa Carl Fredrik Hagen etter en 8. etappe i Vuelta a España hvor han klatret 15 plasser i sammendraget.

Lotto Soudal-rytteren var en del av et stort brudd som fikk lov til å snike seg unna på etappen til Igualada, noe som gjør at han ligger på en 7. plass sammenlagt i sitt aller første treukersritt før søndagens brutale test i fjellene i Andorra.

– Veldig fornøyd om jeg klarer å fullføre

Hagen kom inn i Vueltaen med en fri rolle på et Lotto Soudal-lag uten hverken et utpreget spurter eller sammenlagtrytter.

– Det er hovedsakelig sammendraget jeg har lyst til å gå for, sa 27-åringen til TV 2 før rittstart.

– Hovedsakelig vil jeg være veldig fornøyd om jeg klarer å fullføre. Det er prioritet nummer en. Forhåpentligvis har jeg lært veldig mye som jeg kan ta med meg videre i karrieren. Kanskje har jeg hevet meg et hakk. Mange sier at du ikke er en ekte proff før du har fullført minst én Grand Tour. Og så er det bonus om jeg klarer å få med meg et bra resultat, enten på en etappe eller en OK sammenlagtplassering.

«So far, so good» for 27-åringen, som aldri før har syklet et etapperitt på mer enn åtte etapper. Etter å ha syklet åtte etapper lørdag, gjenstår 13 før han er ferdig med Vueltaen.

– Når det gjelder lengde, varme, krevende etapper dag etter dag, og hvordan kroppen reagerer på hviledager og sånt, så aner jeg ikke hva jeg går til. Så det er litt spennende, fortsetter Hagen.

Flere tiårs ventetid snart over?

Hagen, som først begynte å sykle i 20-årene, er inne i sin første proffsesong, men har allerede markert seg på et høyt nivå i en rekke tøffe etapperitt.

16. plass i Volta ao Algarve, 15. plass i Tour de Romandie, 10. plass i Tour of Norway, 18. plass i Tour of Poland og en tredjeplass på en krevende fjelletappe i Critérium du Dauphiné lar seg høre for en førsteårsproff.

I nyere tid var en rytter som Lars Petter Nordhaug kapabel til å kjøre inn brukbare sammenlagtresultater i lengre etapperitt, men man må tilbake til 80-tallet, med Jostein Wilmann og Janus Kuum i spissen (uten å glemme Atle Kvålsvoll, som klatret bra i flere Grand Tours), for å finne sist gang Norge hadde reelle sammenlagtryttere som kunne hevde seg langt opp i treukersrittene.