Meldingene om skyting kom ved 16-tiden lørdag lokal tid.

Ti ble skutt i Odessa, mens 20 personer ble truffet i Midland, opplyser politiet, ifølge CBS News.



Deres tilstand er ukjent. CBS News melder også at en politibetjent er skutt.

– Vi overvåker de aktive skytehendelsene i Odessa og Midland, skriver kontraterrorenheten i New York-politiet på Twitter.

Skytingen i Odessa fant sted nær University of Texas of the Permian Basin i Odessa (UTPB) i USA.

– Alle bes låse seg inne der de er. Politiet leter etter en mistenkt i skytingen nær UTPB, opplyser universitetet på sin hjemmeside.

(©NTB)