Det ble drama i toppkampen mellom Juventus og Napoli i Serie A.

Se høydepunktene øverst i saken!

Det så lenge ut til at Juventus skulle ta en kontrollert seier da de ledet 3-0 etter scoringer av Danilo, Gonzalo Higuain og Cristiano Ronaldo.

Men etter litt over en time spilt våknet Napoli. Kostas Monalos stanget inn den første reduseringen før Hirving Lozano og Giovanno Di Lorenzo scoret hvert sitt og lagene var like langt med ti minutter igjen.

På overtid fikk Juventus frispark fra langt hold. Miralem Pjanic svingte inn ballen hvor Kalidou Koulibaly helt alene skulle klarere vekk forsøket. Det lykkest han ikke i. I stedet sleivet senglaseren ballen i eget mål helt upresset og Juventus kunne slippe jubelen løs for 4-3-seier på hjemmebane.

Drømmedebut

Etter at Mattia De Sciglio måtte ut med skade etter et kvarter var det duket for debut for Danilo etter overgangen fra Manchester City. Brassen startet med å finne landsmann Dougles Costa på venstrekanten i en Juventus-kontring. Danilo fikk så ballen tilbake inne foran mål og kunne enkelt sette sitt første for den gamle dame. Det med sitt andre touch på ballen i Juventus-drakta.

Bare få minutter senere doblet Gonzalo Higuain ledelsen, og det på vakkert vis. Argentineren fintet vekk en mann før han banket ballen opp i krysset på halv volley.

Etter hvilen skulle Ronaldo notere seg for sitt første Serie A-mål for sesongen. Igjen var det Douglas Costa som serverte. Ronaldo fikk ballen inne i sekstenmeteren og satte ballen direkte i mål med venstrefoten.

Comeback

Men så våknet Napoli. Mario Rui svingte inn et frispark fra 25 meter. Inne i boksen var Kostas Manolas råsterk og stanget inn den første reduseringen.

Bare to minutter senere reduserte gjestene på ny. Piotr Zielinski fosset ned langs venstresiden og inne feltet hadde Hirving Lozano løpt seg fri. Mexicaneren kunne enkelt sette inn Napolis andre scoring.

Så med ti minutter igjen var comebacket fullbyrdet. Jose Maria Callejon pisket inn et frispark i feltet. Der klarte Giovanni Di Lorenzo å sette låret frem på bakerste stolpe og lagene var like langt i Torino.

Men det var forgjeves, for på overtid rotet Kalidou Koulibaly det til med en skikkelig brøler. Miralem Pjanic la inn et frispark i boksen hvor senegaleseren upresset satte ballen i eget mål.

Da var det ikke mer tid igjen til en ny snuoperasjon og Juventus kunne innkassere tre nye poeng og 4-3-seier.

Dermed leder Juventus Serie A med seks poeng etter to kamper.