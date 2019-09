Lørdag kveld var det premiere på Skal vi danse i Nydalen, og tolv kjendiser stilte med hver sin proffdanser.

Det var ingen som røk ut på premierekvelden, men tidligere proffsvømmer Aleksander Hetland og Nadya Khamitskaya sikret seg hele 34 poeng til neste lørdags konkurranse, mens tidligere politiker Per Sandberg og proffdanser Ewa Trela havnet helt nederst på poenglista med 16 poeng.

Tidligere blogger Emilie «Voe» Nereng er også å se i årets konkurranse, og hun danser med nykommeren Santino Mirenna. De danset vals til gode tilbakemeldinger, og finn 28 poeng.

For Emilie er dette et comeback i rampelyset, etter at hun la ned det som var en av Norges aller største blogger.

– Det har vært veldig gøy. Dette er så riktig. Jeg var veldig i tvil, men det var riktig avgjørelse, sier hun til TV 2 lørdag kveld.

La ned bloggen etter åtte år

– Det er det beste jeg har opplevd – det har vært så morsomt. Jeg får vært meg selv, og jeg blomstrer! Jeg kunne ikke hatt det bedre om dagen, egentlig, sier hun gledesstrålende.

– Vi kjenner deg som topp-bloggeren Voe, men så forsvant du helt fra rampelyset. Hva skjedde?

– Jeg hadde drevet med blogg i åtte år, og eksponert hele livet mitt fra en så ung alder. Det kom til et punkt der jeg ikke orket å være i den posisjonen lenger. Jeg levde under et konstant press som jeg ikke klarte å holde ut. Jeg måtte være pen, fornye meg selv og stadig overgå meg selv, sier hun.

– Det å jobbe som influenser viste seg å være en veldig overflatisk og rar jobb. Man tjener penger på å være seg selv, men du må egentlig være bedre enn deg selv, sier hun.

Emilie overbeviste dommerne: – Vakkert

– Hvorfor valgte du å komme tilbake til rampelyset?

– Hovedsakelig fordi jeg hadde så lyst til å være med på Skal vi danse. Og jeg har funnet en styrke inni meg, som jeg ikke hadde før. Jeg er ikke lenger avhengig av hva andre kommenterer og mener. Jeg er stolt over at jeg har kommet dit, sier hun.

Ble misbrukt på pedofili-nettsider

Det tok tid å komme over alt det hun opplevde de årene hun var blogger.

– Siden jeg var 13 år gammel har jeg opplevd å bli misbrukt på nett. Det var bilder fra bloggen som ble solgt på nett, og de ble brukt på pedofile nettsider. Det var veldig ekkelt, jeg får helt vondt i magen av å snakke om det. Jeg kjenner det er veldig, veldig deilig at jeg ikke lenger deler bilder av meg selv på nett, sier hun.

– Får vi se deg mer som kjendis fremover?

– Ja, i hvert fall her på Skal vi danse – jeg vil gå så langt jeg kan. Og jeg er åpen for muligheter som kan dukke opp videre, sier hun.