Lørdag ble prinsesse Ingrid Alexandra konfirmert i en gudstjeneste i Slottskapellet.

Kong Harald og dronning Sonja ga prinsessen en bunad i konfirmasjonsgave, mens regjeringen fredag kunne opplyse at et naturreservat døpes om til «Prinsesseåsen» i anledning konfirmasjonen.

På den offentlige gavelisten sto den obligatoriske bibelen fra Den norske kirke og boka Norges lover fra Norges høyesterett.

Det var likevel noen av gavene på listen som var langt mer ukonvensjonelle.

Som for eksempel «boomblasteren» prinsessen fikk i gave av kronprins Fredrik og kronprinsesse Mary med familie fra Danmark.

^

Aktive gaver

Prinsesse Ingrid Alexandra er en aktiv jente som elsker å drive med kickboksing, ski og surfing.

Flere av gavene speilet nettopp denne siden av henne.

Fra Stortinget ved stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen fikk Ingrid Alexandra et gavekort til brekurs og klatrekurs. I tillegg fikk hun en tursekk proppet med diverse turutstyr og en sovepose.

Et flunkende nytt sett med alpinski stod også på gavelisten. Den gaven fikk hun av Forsvaret.

Fra fylkesmennene i Norge fikk hun et gavekort på et surfekurs.

To bunader

Prinsesse Ingrid Alexandra sin hjemkommune Asker, hadde slått på stortromma i anledning konfirmasjonen og ga bort en Asker-bunad i gave. To bunader fikk hun da totalt.

Det lå også mye lesestoff på gavebordet. Fra Landsorganisasjonen i Norge(LO) fikk tronarvingen tre bøker med LOs historie fra 1899 - 2009. Av Høyesterett fikk hun Norges lover. Fra NHO fikk prinsessen Henrik Ibsens samlede verker.

Ellers fikk Ingrid Alexandra litt forskjellige smykker og pyntegjenstander. Fra Miljøagentene fikk Ingrid Alexandra et halskjede utsmykket med et tre av i sølv. Kronprinsessen har som kjent et brennende engasjement for klima og miljø, noe som også gikk igjen under hele konfirmasjonen.