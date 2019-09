Raser etter flere kontroverser: – Det har blitt en parodi

Igjen er det VAR som stjeler fokuset etter at en ny Premier League-runde er i gang.

I lørdagens kamper ble Aston Villa og West Ham snytt for klare straffespark, mens Youri Tielemans burde fått rødt kort.

TV 2s fotballekspert Erik Huseklepp sliter med å forstå bruken av VAR.

– Bare i dag er det jo to-tre situasjoner der VAR burde gått inn og gjort om. Det er klart og tydelig at dommerne gjør feil i alle de situasjonene. For meg er VAR et mysterium, sier han.

Se hele VAR-debatten øverst i saken!

TV 2-ekspert Petter Myhre stiller seg også uforstående til bruken av videodømming i Premier League, mens de ser på bildene av Sebastian Haller som klart og tydelig blir felt i straffefeltet til Newcastle.

Ifølge VAR var alle situasjonene dømt feil av hoveddommerne, men det ble ikke grepet inn fordi det ikke var åpenbare feil.

– Jeg var jo positiv etter at Premier League skulle legge lista høyere enn i VM og Champions League, hvor jeg synes de blåste alt for ofte, men nå har det blitt en parodi. Viss ikke det er en åpenbar feil (fellingen av Haller), vi hadde tre tilfeller forrige helg også, og viss ikke de er klare så er det karatespark i brysthøyde som må til for å dømme, sier Petter Myhre.

TV 2-eksperten frykter dommerne skal la være å dømme.

– Jeg er positiv til VAR og er sikker på at dette kommer til å bli bedre, men det som bekymrer meg nå, og som har gjort det helt fra starten av, er at jeg er livredd for at dommerne skal slutte å dømme. Det er det jeg sitter igjen med en følelse av nå. Kamplederen blir passiv fordi han vet at han blir overvåket der ute, men det er klart når Haller ikke får den, så er jo det en kjempestor feil av dommeren som står fem meter ifra. Når VAR ser på den og konkluderer med at det er straffespark, men at det ikke er klart. Det er nesten som leddbåndet i kneet ryker, da tenker jeg at det er gått altfor altfor langt, forteller Myhre.

TV 2-eksperten mener videodømming ikke fungerer som det opprinnelig er skapt for.

– Det blir for dumt at VAR ikke griper inn. VAR skal være et hjelpemiddel for å bli kvitt de store feilene. Vi skulle ikke få noe feilfri dømming eller noe sånt, men det skulle bli bedre sånn at de situasjonene som alle sitter og ser ved første øyekast, «ok, dette må jo være straffe», «dette er jo en meter offside» eller «han ga han en albue mens dommeren hadde ryggen til». Så skulle VAR være et hjelpemiddel for å rette opp de tingene, sånn at de ikke skulle slippe unna. Men nå har jo det, nei, jeg blir bare matt av hele greia, forklarer TV 2s fotballekspert Petter Myhre.