Frilansfotograf Hans Idar Haldorsen satt ute på verandaen da han plutselig ble oppmerksom på helikopteret.

– Da jeg hørte helikopteret synes jeg det var noe som ikke stemte med lyden. Det fløy lavt over tretoppene og etter cirka 400 meter snudde det plutselig. Da husker jeg at jeg tenkte, det der er veldig rart, forteller Haldorsen.

Halvorsen anslår at han bor cirka 6 kilometer i luftlinja fra der flyet havarerte.

– Det styrta nok bare fem minutter etter vi så det, forteller han.

Høyt smell

Omtrent tre kilometer fra ulykkesstedet ligger det en golfbane og campen til festivalen Høstsprell. Der står det omkring 150 campingvogner.

I en av dem bor Kjell Arne Knutsen, som også så helikopteret styrte.

– Helikopteret fløy ganske lavt, men vi tenkte ikke noe over det der og da. Så hørte vi det høye smellet fra fjellsiden, sier han til TV 2.

Eksplosjoner

– Flammene sto opp som en ildkule, fulgt av svært mye svart, tykk røyk, sier Knutsen.

Han anslår at det fulgte fem-seks mindre eksplosjoner.

– Jeg tenkte umiddelbart at dette kunne ingen overleve.



UTRYKNING: Store ressurser ble mobilisert hos nødetatene da de ble varslet om ulykken. Foto: Han Idar Haldorsen

Redningshelikopter

Klokken 17.06 lørdag fikk Hovedredningssentralen Nord-Norge flere meldinger fra mennesker som hadde sett at et helikopter hadde styrtet sørvest for Alta.

Klokken 17:50 var et Sea King redningshelikopter og et ambulansehelikopter fra UNN i Tromsø fremme ved skadestedet. Like bak kom flere bakkestyrker.

– Det vi vet er at dette er en svært alvorlig ulykke, sa pressevakt Jan Eskil Severinsen i hovedredningssentralen mens de skaffet seg oversikt over ulykkesstedet.

Knappe timen etter kunne han bekrefte at fire personer hadde mistet livet, en var kritisk skadd og at en fortsatt ikke var gjort rede for.

BERØRT: Hans Idar Haldorsen forteller at svært mange er berørt av ulykken i Alta. Foto: Privat

– Bunnløs Sorg

Etter frilansfotograf Hans Idar Haldorsen ble underrettet om ulykken, dro han hjemmefra i retning ulykkesstedet.

– Jeg tok bilder og filmet på stedet. Det var en bunnløs sorg som rådde over hele plassen. Det var rett og slett en fryktelig tung stemning, sier Haldorsen.

Han forklarer at ulykkesstedet ligger helt i nærheten av Festivalområdet.

– Det første bildet som ble publisert i mediene, er tatt inne fra festivalområdet. Det er et lite sted, og så dette er en ulykke som berører hele Alta, sier han.

Krisestab

Politiet jobber med å få tak i en passasjerliste og med å varsle pårørende.

VIL BISTÅ: Kommunen i Alta har satt en kriseledelse for å bistå alle som måtte trenge det i området. Foto: Egil Pettersen / TV 2

Samtidig har Alta kommunen satt kriseledelse etter ulykken.

– Vi har alle tilgjengelig ressurser slik at vi kan bistå de som har mistet noen eller trenger å snakke med noen, sier ordfører Monica Nielsen i Alta kommune.

Kommunen har opprettet et pårørende senter på Alta helsesenter, og et møtested for ungdom på Ungdommens hus.

I tillegg er seks personer tilgjengelig inne på festivalområdet, slik at deltakerne kan søke profesjonell hjelp også der.

Lensmannskontoret i Alta opplyste at de jobbet med å kartlegge omstendighetene rundt ulykken, men at hovedfokus lørdag har vært å gjennomføre søk og redning.