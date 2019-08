Mohamed Salah var tydelig interessert i å score i 3-0-seieren mot Burnley, og unnlot flere ganger å sette opp lagkamerater i god posisjon.

Mot slutten av kampen kunne han sette opp angrepskamerat Sadio Mané i en strålende posisjon, men egypteren forsøkte heller å gå selv uten å lyktes.

Det fikk Mané til å koke over. Først hadde de to en opphetet diskusjon ute på banen, før senegaleseren åpenbart var forbanna da han ble byttet ut like etter.

I TV 2s Premier League-studio var ekspertene klare på at de forstår lagkameratens frustrasjon over Salah.

– Salah burde hatt mange assister. Han er veldig egoistisk etter min smak.

– Er han for egoistisk?

– Ja, jeg mener det. Forrige sesong holdt han på å ta liv av Liverpool i perioder når han gikk så lang tid uten å score, og valgte å ikke sette opp lagkamerater da de kom i gode posisjoner. Du skal være litt egoistisk som angrepsspiller, men når du har tre mann der framme som alle er gode til å score mål, og du har to mann som er veldig flinke til å sette opp han tredje, skjønner jeg at de reagerer. Det hadde jeg gjort selv, sier Myhre.

Han får støtte fra ekspertkollega Erik Huseklepp.

– Jeg skjønner det veldig godt jeg også. Han kan bare dytte den videre til Mané, så er det 4-0. Jeg skjønner veldig godt frustrasjonen til Mané etterpå, selv om han selvsagt ikke skal reagere sånn. Det ser ikke bra ut når du leder 3-0, men jeg skjønner det veldig godt når de gjentatte ganger setter Salah opp i gode posisjoner.

Myhre slenger seg på:

– Og det er jo ikke noe enkelttilfelle. Hadde det vært det hadde han ikke reagert. Så er det et konkurransemiljø. Det der lever Mané godt med, det lever Salah godt med og det lever Liverpool godt med. Men som manager er det en vanskelig balansegang, for han prenter garantert inn at de tre der framme er avhengige av hverandre.

Huseklepp mener situasjonen ble forsterket av at Mané ble byttet ut like etter.

– Det går seg nok til, men det som forsterker denne situasjonen er at han blir tatt av like etter. Hadde han ikke blitt det, hadde det bare vært den lille disputten ute på banen, og da hadde det ikke blitt en snakkis.

Liverpool-manager Jürgen Klopp forsvarte Manés reaksjon etter kampen.

– Sadio er en følsom fyr, og det er bra. Vi er alle slik. Noe gikk åpenbart ikke slik han ville, og det var ikke at han ble byttet ut. Vi fikk klargjort hva som skjedde i garderoben. Det er alt vi vil si om det.