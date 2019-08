Nytt tap på bortebane: – Det er rett og slett sjokkerende svakt

Nevnte Salvesen ble matchvinner da Sarpsborg ble slått 2-1 sist helg, og mot Stabæk scoret han igjen i sin tredje kamp for klubben etter overgangen fra nevnte Sarpsborg. Stabæk-spillerne virket mer og mer slitne utover i 2. omgang, og Salvesen fikk muligheten med ni minutter igjen å spille. Han mottok en pasning fra lagkaptein Jakob Glesnes og misbrukte den ikke. Han stanget ballen flott i mål med pannebrasken.

– Strømsgodset håpte nok at seieren mot Sarpsborg skulle gi de den nødvendige selvtilliten til at de skulle plukke godt med poeng fremover, men kampen i dag var alt annet enn imponerende. På begge målene Stabæk scorer viser Godset at de har store svakheter når de skal forsvare seg, og nå må de bare krysse fingrene for at ikke Ranheim og Mjøndalen vinner i morgen, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

– Det er fortsatt mange kamper igjen, men slik det ser ut nå er det først og fremst hjemme i Drammen de må ta poengene sine, for de er et veldig svakt bortelag, sier Mathisen og slakter godsets borteform:

– Tre poeng på 10 bortekamper er rett og slett sjokkerende svakt, på disse kampene har de kun scoret seks mål.

De tre poengene har alle kommet etter uavgjortresultater og Strømsgodset har til gode å vinne en bortekamp i 2019. I tillegg til å bare ha scoret seks mål har klubben fra Elvebyen sluppet inn 18 mål.

Strømsgodset var svake veldig lenge på Nadderud, og de hadde vært nærmest tannløse foran mål helt til sørlendingen Salvesen viste seg fram.

Derfor var det i grunnen fortjent da Stabæk tok ledelsen på ny med fire minutter igjen av kampen. Kassi dro seg inn i 16-meteren etter målgivende pasning fra Emil Bohinen, og han fikk trille inn scoringen nærmest upresset.

– Dette var en utrolig viktig seier for Stabæk, og prestasjonen til Kassi på seiersmålet er meget bra. Det er ikke veldig imponerende forsvarsspill, men på sitt beste er Kassi en klassespiller – noe vi fikk et bevis på der, mener Jesper Mathisen.

God Brynhildsen

Forsvarsspillet til Strømsgodset var heller ikke patent da Stabæk tok ledelsen etter kun fem spilte minutter. Emil Bohinen fikk raide upresset inne på Godsets halvdel før han slapp ballen til Ola Brynhildsen. Brynhildsen fikk god plass utenfor 16-meteren og skjøt ballen i mål fra knappe 18 meters hold. Godset har fortsatt håp om å berge plassen i divisjonen, men da kan ikke forsvaret opptre like slapt som i den situasjonen og i situasjonen som endte i 2-1 til hjemmelaget.