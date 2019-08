– Melder observerte kvinnen i forkant, og meldte fra til oss. Vedkommende hadde reagert på at kvinnen sjangla kraftig før hun satte seg i bilen og begynte å kjøre, sier operasjonsleder Tor Jøkling i Oslo politidistrikt.

Politiet var raskt på plass i Asker og fikk stoppet bilen.

– Hun blåste til godt over lovlig verdi. I tillegg mistenker vi at kvinnen er ruset på piller, sier operasjonslederen.

I bilen med henne var det én annen passasjer i tillegg til to små barn.

– Når du kjører påvirket utsetter du deg selv og andre for vesentlig økt fare for ulykker. Når du i tillegg har med deg passasjerer, hvorav to er små barn, så er det svært alvorlig, sier operasjonslederen.

Kvinnen, som er i 30-årene, blir tatt med til politistasjonen for ytterligere prøver. Lokalt barnevern har blitt varslet.

– Dette vil nok få store konsekvenser, sier Jøkling.