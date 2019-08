Aleksander Hetland leder an i Skal vi danse – ble favoritt etter premieren

Likevel etterlyste de litt mer drama og spenning.

Christian og Marianne fikk 27 poeng.

24 poeng til Isabel

Influenser Isabel Raad (25) og Benjamin Jayakoddy (25) danset cha cha cha i premieren.

Hun pådro seg ribbeinsbrudd og måtte til legevakta like før premieren lørdag, men stilte likevel på dansegulvet.

Poengene var gode, men dommerne mener Isabel har mer å gi.

– Du har mer å gå på. Du må stole på deg selv, og jobbe sammen med Benjamin, sa Merete Lindgjære.

– Jobb mer med dette, så tror jeg dette kan gå veien, sa Tore Petterson.

21 poeng til Adrian

TV-profil og artist Adrian Sellevoll (21) og Lillian Aasebø (26) danset quickstep i premieren. Adrian fikk skryt for seriøsiteten og blikket sitt, men fikk beskjed om at han måtte jobbe med kondisjonen, at han var nervøs, og trengte mer innlevelse.

Adrian og Lillian fikk 21 poeng.

21 poeng til Bahare

Kulturformidler og forretningskvinne Bahareh Letnes (29) og Tom-Arild Hansen (42) danset cha cha cha.

– Det er litt rot i beina dine, men dette var en kjempegod start, sa dommer Egor Filipenko.

Paret fikk 21 poeng.

21 poeng til Sandra

Senterpartiet-politiker Sandra Borch (31) og Bjørn Wettre Holthe (38) imponerte dommerne med sin Skal vi danse-debut.

– Det er så innmari bra du har takket ja til Skal vi danse og viser at dans virkelig er for alle, sa Trine Dehli Cleve.

– Det er mye krutt i den lille kroppen der, og du byr på når du stiller i BH og skjørt, sa Merethe Lindgjære.

18 poeng til Jan Tore

Tidligere Vålerenga-direktør Jan Tore Kjær (50) og Tone Jacobsen (39) danset tango. Dommerne lot seg ikke helt rive med:

– Du har et godt stykke å gå, sa dommer Trine Dehli Cleve.

– Litt stakkato og litt forsiktig, sa Tore Petterson.

De fikk 18 dommerpoeng.

17 poeng til Trine

Tidligere håndballspiller Trine Haltvik (54), som danset med Glenn Jørgen Sandaker (34), fikk beskjed om å jobbe mer med musikken og være mer sensuell. Samtidig fikk hun skryt for innsatsen på dansegulvet.

– Dette er akkurat det Skal vi danse handler om. Folk som byr på seg selv, sa dommer Trine Dehli Cleve.

Trine fikk 17 poeng.

16 poeng til Per

Tidligere Frp-politiker Per Sandberg (59) og Ewa Trela (40) havnet nederst på dommernes resultatliste, med 16 poeng.

Dommernes tilbakemeldinger var at dansen var litt slapp, og at Sandberg manglet energi. Han fikk også beskjed om å jobbe med kondisjonen.

Det tok imidlertid den tidligere politikeren med stor ro:

– Det er når man er på bunn at man skal klatre oppover, sa han på direktesendingen.

Skal vi danse ser du lørdager kl. 19.30 på TV 2 og TV 2 Sumo.