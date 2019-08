Burnley-Liverpool 0-3

3-0-seieren mot Burnley er Liverpools 13. seier på rad i Premier League. Dermed er klubbrekorden satt under Kenny Dalglish i 1990 slått.

Før kveldens kamp hadde verken Norwich, Southampton og Arsenal mislyktes i å ta poeng mot ligalederen.

Et selvmål av Chris Wood og scoringer fra Sadio Mané og Roberto Firmino sørget for de tre poengene lørdag kveld.

Sistnevnte skrev seg med sin scoring inn i historiebøkene som den første brasilianeren med 50 Premier League-mål.

– Det er noe solid over det. De er effektive og tar vare på sjansene sine. Det å være effektive er en egenskap, det er ikke snakk om flaks. De har gode avsluttere. De har veldig god kontroll, oppsummerer TV 2s Premier League-ekspert Petter Myhre i studio etter kampen.

– De har kommet seg veldig godt gjennom åpningen på sesongen. Det er etter landslagspausen de skal peake.

Heldig scoring

Både Burnley og Liverpool hadde gode muligheter til å gå opp i 1-0 den første halvtimen på Turf Moor. Hjemmelaget var fullt på høyde med gjestene, men det sies at de beste lagene også har mest flaks.

Og sånn så det virkelig ut etter 33 minutter. Liverpool-back Trent Alexander-Arnold prøvde seg med et innlegg fra godt ut i banen, men en liten touch fra Chris Wood gjorde at ballen fikk en perfekt bue sett med Liverpool-øyne. Burnley-keeper Nick Pope rygget og rygget, men klarte ikke å hindre at ballen fløy inn i lengste hjørne.

– Vi var litt heldige, men mål er mål. Vi klager ikke. Det var et innlegg mot bakerste stolpe, vi vet hvor vi må slå innleggene mot dem. Heldigvis gikk den via Woods og vi fikk målet. Det var en tøff kamp, men vi klarte å holde nullen. Det var viktig, sa backen etter kampen.

Fire minutter senere var nok en gang hellet på Liverpools side. Burnley-stopper Ben Mee disket opp med en forferdelig feilpasning, og sendte ballen rett til Roberto Firmino. Det gjør du ikke ustraffet mot frontrioen til de røde fra Merseyside. Brasilianeren spilte ballen videre til angrepskamerat Sadio Mané som iskaldt trillet inn bortelagets andre.

– Den er klasse. Ben Mee gjør en grusom feil, og det går ikke ustraffet hen. Det de gjør etterpå har de gjort så mange ganger før, det er helt perfekt, sier TV 2s fotballekspert Erik Huseklepp om 2-0-scoringen.

Første brasilianer med femti Premier League-mål

Bortelaget hadde stort sett full kontroll på vertene etter hvilen, og det var også gjestene som kom til de beste mulighetene.

Med ti minutter igjen av ordinær tid kom også 3-0. Salah tok med Burnley-forsvaret på en aldri så liten løpetur før han satte opp Firmino på 20 meter. Brasilianeren plasserte ballen strålende forbi Pope, og scoret sitt 50. Premier League. Ingen brasilianere har klart det tidligere.

Jay Rodriguez fikk en stor mulighet til å redusere, mens Wijnaldum fikk det samme for gjestene, men det ebbet ut med 3-0 til Liverpool, som dermed beholder serieledelsen, to poeng foran Manchester City.