Aston Villa fikk scoring annullert på overtid: – Jeg skjønner det ikke

– Vi trodde vi hadde kastet bort det som skulle vært en komfortabel seier etter en veldig god prestasjon, at vi skulle tape to poeng. Heldigvis hadde dommeren tatt beslutningen sin før ballen nådde frem til han som scoret målet.

– Vi er veldig takknemlig for det, men jeg skjønner at Aston Villa, med rette, er sint på den beslutningen. Når slikt skjer med deg, når du tror du har reddet det i siste minutt og så tas det vekk fra deg, er det hardt å svelge. Men jeg ber ikke om unnskyldning for at jeg synes vi var klart bedre over 90 minutter, og vi trenger ikke be om unnskyldning over at vi vant kampen.