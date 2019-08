Siste: Totalt befant det seg seks personer om bord i helikopteret.

Fire har omkommet i ulykken. En person er fortsatt savnet og en person får behandling på ulykkesstedet får TV 2 bekreftet.

– Svært alvorlig

– Vi har fått melding om at et helikopter har styrtet sørvest for Alta. Sea King og luftambulansen er på vei til stedet i tillegg til bakkestyrker, sier redningsleder Jakob Carlsen i hovedredningssentralen Nord-Norge til TV 2 rett før 18.30.

Det befant seg en pilot og fem passasjerer om bord på helikopteret. Skadeomfanget er foreløpig ikke kjent.

– Per nå har vi ingen informasjon om hva som har skjedd. Det er røykutvikling, så det er en styrt av et eller annet salg. Vi har heller ikke status på personene som befant seg om bord, sier redningslederen.

Pressevakt i hovedredningssentralen omtaler ulykken som svært alvorlig rett før 18.30.

– Det arbeides på stedet og det vi vet er at dette er en svært alvorlig ulykke, sier pressevakt Jan Eskil Severinsen i hovedredningssentralen.

Hendelsen ble først omtalt av VG.

Sett fra sentrum

– Vi ble varslet om styrten fra folk som observerte hendelsen fra Alta sentrum. Vi har fått bekreftet at det dreier seg om et helikopter fra Helitrans som operer ut av Alta, sier Severinsen.

Helitrans er en landsdekkende leverandør av helikoptertjenester.

Klokken 17:50 er et Sea King redningshelikopter og et ambulansehelikopter fra UNN i Tromsø er fremme ved skadestedet.

RYKKET: Et Sea King redningshelikopter og et ambulansehelikopter rykket ut til ulykken. Foto: Privat

I forbindelse med festival

Ifølge Stig Anton Eliassen i Alta Event har ulykken skjedd i forbindelse med festivalen Høstsprell.

HRS NN bekrefter en helikopterstyrt like sørvest av Alta. Antall personer ombord og status på disse er ukjent; vi jobber med saken., SeaKing og en Luftambulanse er på vei, fremme ca 17:45. En pressearbeider er på vei inn for å kompilere ytterligere informasjon. — HRS Nord-Norge (@HRSNordNorge) August 31, 2019

– Ulykken har skjedd noen kilometer fra festivalen. Deltakere har blitt flydd frem og tilbake i anledning festivalen, sier han.

– Men akkurat nå vet vi veldig lite om ulykken, sier han til TV 2 klokken 17.45.

Festivalen Høstsprell har to konserter i kveld, med bandene Too Far Gone og Intrigue.

Ifølge manager for bandet Too Far Gone, Per Evjen, er ikke bandet deres innblandet i ulykken.

– De har flydd, og de skal ikke være innblandet i ulykken, sier han.

Bandet Intriuge er også i god behold.

– Vi er ikke involvert i dette, og det er ingen av de andre bandene heller, sier gitarist i bandet Intruige, Geir Karikoski, til TV 2.

Saken oppdateres.