Bloggeren i 20-årene er allerede dømt til 90 dagers fengsel for en voldsepisode i 2018.

Denne uken må hun i retten på nytt, tiltalt for å ha bitt, spyttet på, og slått en taxisjåfør med en mobiltelefon. Hendelsen skjedde ifølge tiltalen klokken 02.40 natt til en onsdag i mars.

Forholdene skal ha forekommet mens taxisjåføren kjørte.

Bloggeren er tiltalt både for kroppsskade, og for vold mot en særlig utsatt yrkesgruppe.

Hennes advokat, Cecilie Nakstad, ønsker ikke å kommentere saken overfor TV 2.

Tidligere voldsdømt

I juni ble bloggeren dømt i lagmannsretten for å ha slått en jevnaldrende mann i ansiktet, og kastet et glass eller en flaske på ham, på en privatfest.

Mannen måtte på sykeshus og sy fire sting etter basketaket.

Retten mente i utgangspunktet at bloggeren burde dømmes til 120 dagers fengsel, men at det burde idømmes strafferabat da de mente det var bevist at handlingen ble fremprovosert.

Provokasjonen skjedde ved at den fornærmede mannen spurte om han skulle lære bloggeren karate slik at hun kunne forsvare seg mot slike som ham. Han skal deretter ha kalt kvinnen og en vennine stygge ting. Dette skal ha skremt bloggeren.

Den fornærmede mannen fikk deretter et glass eller en flaske i hodet. I tillegg mener retten det er bevist at bloggeren slo mannen én gang.

Vurderte anke

Da saken gikk for Oslo tingrett i oktober 2018 ble bloggeren frikjent.

Påtalemyndigheten anket saken, og hun altså dømt, med et flertall på fem mot to stemmer, i lagmannsretten. Bloggeren var svært uenig i rettens vurdering, og advokat Nakstad varslet at de ville gå nøye gjennom avgjørelsen.

De valgte likevel å ikke anke.

– Det er begrenset hva som kan ankes til Høyesterett. Skyldsspørsmålet kan for eksempel ikke ankes. Alle typer anker vil dessuten innebære at saken strekker ut i tid, med usikkert resultat. Hun har derfor besluttet å ikke anke, sa Nakstad til TV 2.