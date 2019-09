Det er litt spesielt å sette seg inn i en bil som har følgende liste av elektronisk sikkerhetsutstyr: ABS. Det er alt. Altså blokkeringsfrie bremser.

Den har imidlertid ikke ESP, ikke kollisjons- eller filskiftvarsling – ja, faktisk er det ikke en eneste airbag, heller. Og setter du girspaken i P, vil den bare trille videre.

Sånn er det å kjøre en prototype. Alt er ikke på plass. Men det viktigste for oss er her: Nemlig plattformen og drivlinjen til den nært forestående elbilen til Mazda.

Fra utsiden ser bilen skikkelig kul ut – med matt sort folie. Karosseriet tilhører den kommende crossoveren CX-30. Det er en modell som får mildhybridmotor, og plasserer seg mellom CX-3 og CX5. Her er den altså bare et "skall" – som gjør det mulig å kjøre bilen. Hvordan elbilen blir seende ut, vet vi ikke.

Kun en diger klump på c-stolpen, som skjuler ladepunktet, avslører at dette er en prototype.

Provisorisk interiør

På innsiden er det langt mer provisorisk. Midtkonsollen har fått en diger plastklump midt på, der girspaken er plassert, og det er noen enkle brytere her og der. En representant for Mazda sitter i passasjersetet og passer på.

Det hele er utenom det vanlig, fordi vi her er invitert til en workshop – der alle toppsjefene som har ansvaret for utvikling av bilen, er til stede. Vi kan gi input før bilen er ferdig. Vanligvis kommer vi inn for sent i prosessen til det.

Mazda har valgt lille Norge for arrangementet sitt, naturligvis på grunn av vår rolle som pioneer på elbilfronten.

Tanken er at vi skal gi tilbakemeldinger om hva vi liker og ikke liker med bilen deres. Kanskje vil Brooms input bli tatt hensyn til når produksjonsmodellen skal lages? Nå snakker vi – fra å teste biler, er vi med å utvikle dem!

Brooms Vegard Møller Johnsen på plass i førersetet på Mazda sin elbil-prototype.

Har ventet – med vilje

La oss imidlertid først ta litt mer om bakgrunnen. Mazda-sjefene er fullt klar over at de ikke akkurat er først til bords med sin elbil. Men de understreker at det ganske enkelt skyldes at de har ventet på riktig tidspunkt. Og det er altså nå.

– Vi har ikke ønsket å være på banen tidligere. Det er først nå vi mener at utviklingen er på plass, slik at vi kan lage en elbil slik vi ønsker at den skal være, sier Hiroyuki Matsumoto, en av toppsjefen rundt den elektriske satsningen.

Elbilene bulker mest – men ett merke skiller seg ut

Litt "tvang", også?

Situasjonen er nok også hjulpet av utslippskravene som skal gjelde for Europa i 2020 – med et CO2-utslipp på i snitt 95 g/km. Det klarer man neppe uten elbiler i stallen.

De produsentene som ikke klarer kravet, risikerer noen saftige bøter. Mazda er helt klart i faresonen.

Uansett, nå er 40 journalister fra hele verden invitert til Oslo, der vi skal få se og prøve prototypen. Og det virker å være et genuint ønske om å høre hva vi biljournalistene synes om opplevelsen.

Det er ikke sikkert de vil like alt de får høre …

Mazda med elbilnyhet i Norge

Hiroyuki Matsumoto, en av toppsjefen rundt den elektriske satsningen til Mazda, viste fram plattformen og drivlinjen på den nye elbilen.

Ikke best på rekkevidde

Ser man på papiret er det nemlig ikke snakk om revolusjonerende tall. Batteriet er på 35,5 kwt. Elmotoren er på 105 kw/265 Nm. Det blir det ikke spesielt lang rekkevidde av – og ikke spesielt spenstige ytelser, heller.

Noe av forklaringen på det beskjedne batteriet, får vi beskjed om, er at Mazda tenker helhetlig på miljøet. Hvis man ser på hele livssyklusen til bilen/batteriet, er et lite batteri mer miljøvennlig enn et stort. I følge undersøkelsene til Mazda.

Mazda påpeker imidlertid også at de har studert bruksmønsteret til kundene, og at folk flest klarer seg lenge med 100 kilometers rekkevidde.

– Vi skal i alle fall tilby dobbelt så mye som det, sier Matsumoto.

Men fortsatt snakker vi altså om ganske beskjeden rekkevidde, i en tid der en rekke produsenter tilbyr over 400 kilometers rekkevidde.

Nå skal Mazda utfordre folke-SUV-ene

Holder for de fleste

Så skal det også sies at det er helt riktig at svært mange i praksis vil ha både det de trenger, og mer til, med 200+ kilometers rekkevidde. Fortsatt er det mange som bruker elbil som en nummer to-bil. Da blir ikke god rekkevidde så viktig.

Testkjøringen vi fikk gjøre av prototypen tilsier heller ikke at ytelsene er noe å bekymre seg for. Dette flytter seg absolutt fort nok for de fleste.

Dessuten er Mazda opptatt av kjøreegenskaper. Der har de et rykte å ta vare på.

Mazdas elbil pår en batteripakke på 35,5 kwt. Det er ikke blant de største i klassen. Til gjengjeld vil de tilby bilen med rekkeviddeforlenger, i form av en rotasjonsmotor (Wankel-motor) som kan gå på både hydrogen og gass, i tillegg til tradisjonelt drivstoff.

En bil-legende takker for seg

Stivt karosseri

Akkurat som mange andre, lar Mazda batteripakken ligge under gulvet. Det sørger for lavt tyngdepunkt. I tillegg har de festet batteripakken i selve rammen på bilen, for å stive av ytterligere. Dette gjør at bilen virker svært stabil å kjøre.

Styrefølelsen er bra, men det er vanskelig å konkludere med noe på en testtur som bare varer rundt en time. Særlig siden asfalten er våt, og gir litt vanskelige kjøreforhold.

Skal vi tro ekspertene som har tatt turen hele veien til Norge, er det imidlertid jobbet mye med at bilen skal være underholdende å kjøre. Så får vi se om vi er enige, når vi får kjørt den mer.

Denne Mazdaen finnes det bare to av i Norge

Det hadde ikke gjort noe om elbilen bygger mye av designet sitt på CX-30. Tøff bil!

Rekkeviddeforlenger

Mazda har også tenkt å ha mulighet for en rekkeviddeforlenger. Det blir en såkalt Wankelmotor (rotasjonsmotor), som kun har til oppgave å være en generator og gi strøm til elmotoren.

Poenget er at dette tar mindre plass og veier mindre, enn å bruke et stort batteri.

Rotasjonsmotoren skal kunne brukes med gass, hydrogen – i tillegg til bensin. slik at det kan tilpasses ulike markeder.

Motorlyd

I konseptbilen er det forresten lagt inn en kunstig motorlyd inne i coupeen, som minner om det du får i en bil med forbrenningsmotor. Det merkes når du gir gass. Litt spesielt. Men dette er noe av det de ønsker tilbakemelding på fra oss som prøver bilen.

Meningene blant journalistene er delte. Men vår oppfatning er at det faktisk er helt greit at du får en slags bekreftelse på at du akselererer. Men under vanlig kjøring ønsker vi helt klart å slippe kunstig lyd. Vårt forslag er å gjøre det mulig å slå av og på, alt etter som man ønsker selv.