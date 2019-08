Manchester City tok en forventet seier over Brighton etter en scoring hver fra Kevin De Bruyne og Bernardo Silva, og to fra Sergio Agüero.

Se høydepunktene øverst i saken!

Men seieren kostet for de regjerende seriemesterne.

Etter litt over en halvtime satte Aymeric Laporte inn en takling på Brightons Adam Webster. Franskmannen kom sent inn og det ble en voldsom kollisjon. Laporte ble liggende med store smerter og fikk øyeblikkelig tilsyn av det medisinske apparatet til City.

– Det er trist

25-åringen klarte ikke å fortsette og måtte ha hjelp av båremannskapet for å komme seg av banen. Manchester Citys beste midtstopper så veldig preget ut etter hendelsen og må etter all sannsynlighet belage seg på et lengre skadeavbrekk.

Dermed mister han trolig landskampene til Frankrike i EM-kvalifiseringen mot Albania og Andorra. Der ville Aymeric Laporte mest sannsynlig få sin debut for Les Bleus.

Laporte ble fraktet rett til sykehuset etter skaden. Det er dårlig nytt for City som allerede har midtstopper John Stones på skadelisten.

– Vi venter til i morgen. Jeg vet ikke noe nå, sier Pep Guardiola til Sky Sports om skaden.

Kevin De Bruyne liker ikke at skadelisten til de lyseblå bare blir lengre og lengre.

– Det er alltid trist når en spiller blir skadet. For laget og personen selv. Vi har allerede Leroy (Sané) langtidsskadd og om Ayme (Laporte) også er ute i flere måneder eller mer så er det dumt for oss. Men laget må bare gå videre, vi har allerede mistet Vinnie (Kompany), men det gir muligheten for andre og forhåpentligvis er John (Stones) tilbake snart, sier målscorer Kevin De Bruyne til BT Sports etter kampen.

Drømmestart

Manchester City tok ledelsen etter bare litt over minuttet på Etihad. David Silva fant Kevin De Bruyne alene inne i feltet som enkelt kunne sette bredsiden til og gi de lyseblå ledelsen.

Like før hvilen tok De Bruyne på seg servitørrollen. Riyad Mahrez hælsparket ballen til belgieren som fant Sergio Agüero inne i sektenmeteren. Argentineren tok fintet et skudd før han banket ballen i mål.

Praktscoring av Agüero

I andre omgang ble det mer jubel for Agüero. David Silva fant City-spissen like utenfor sekstenmeteren til Brighton. Sergio Agüero tok et touch før han lekkert plasserte ballen i krysset.

Med rundt ti minutter igjen ble Bernardo Silva byttet inn og portugiseren brukte ikke lang tid på å markere seg. Vingen brukte bare om lag ti sekunder på å sette hjemmelagets fjerde. Silva fikk ballen fra Agüero og plasserte ballen lekkert i lengste fra skrå vinkel.

The Seagulls hadde lite å komme med på Etihad og det endte med 4-0-seier til Pep Guardiola og Co.