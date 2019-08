Tidligere i uken pådro blogger Isabel Raad (25) seg en brist i et ribbein på trening. Hun har likevel teipet sammen skaden og fortsatt terpingen.

Alt har gått fint – helt til dagens siste prøver før lørdagens premieresending. Under et løft kjente 25-åringen et stikk i ribbeinet.

– Det stivnet i hele kroppen, sier Raad til TV 2.

Hun forteller også at dansepartner Benjamin Jayakoddy (24) sa han kjente i hånda at ribbeinet knakk.

– Jeg prøvde fortsette, men det gikk ikke. Jeg fikk panikk der og da, og ble veldig redd for at det skulle gå utover det vi skal gjøre i kveld.

Raad måtte dermed rett til legevakten der hun fikk ribbeinsbruddet bekreftet. Etter noen undersøkelser ble hun anbefalt av legen om å ta det rolig.

Den formaningen akter hun derimot å overse.

– Dette stopper ikke meg. Det blir bånn gass. Det kommer til å gjøre vondt, men det får bare være, sier Stavanger-jenta.

Hun lover også at dansenummeret ikke vil lide av ribbeinsbruddet.

– Vi endrer litt på koreografien for å ikke belaste mer enn nødvendig. Det kommer til å gjøre veldig vondt, men det får bare være, lover hun.

Se «Skal vi danse» på TV 2 og TV 2 Sumo lørdag klokken 19.30.