Roger Federer blåste fredag Dan Evans (29) av banen i US Open og vant med sifrene 6-2, 6-2, 6-1. Kampen var over på én time og tjue minutter, den raskeste hittil i turneringen.

Noe av forklaringen til nedsablingen kan ha vært at Evans bare dagen før måtte gjennom fire sett for å slå Lucas Pouille. Kampen var blitt utsatt på grunn av regn i New York. Federer på sin side hadde spilt under tak onsdag, og var uthvilt.

Dermed hadde engelskmannen lite å stille opp med mot den sveitsiske legenden i kampen som ble spilt fredag formiddag amerikansk tid.

Etter oppgjøret kom det frem at teamet rundt Federer hadde meddelt arrangøren at de ønsket å spille kampen på dagtid.

Evans, som ifølge The Guardian nylig er blitt god venn med Federer, ønsket ikke å legge skylden for kamptidspunktet på motstanderen, men lot det skinne gjennom at han trodde Federer hadde påvirkningskraft.

TURNERINGENS RASKESTE: Daniel Evans hadde lite å stille opp med mot Federer. Kampen var over på kun én time og tjue minutter. Foto: Robert Deutsch

– Det ville ikke vært første gangen en høyere rangert spiller har fått bestemme, så å si. Arrangøren vil selvfølgelig heller at Roger skal gå videre enn meg. Det er forståelig.

Federer reagerte

Men Federer likte dårlig hvordan det hele ble fremstilt av mediene. På pressekonferansen fikk han spørsmål om han hadde bedt om en tidlig kamp. Da hevet den vanligvis svært så sindige sveitseren stemmen.

– Jeg kan ikke huske at jeg har spurt om noe som helst. Det er kanskje fint å være ut i solen litt også, jeg vet ikke. Men jeg gjorde det definitivt ikke bevisst. Jeg vet ikke engang ikke om laget ba om noe. Men jeg vet at det ble spurt om vi hadde en preferanse.

– Men det betyr ikke at det er slik at det Roger spør om, det får han. Jeg har hørt dette pisset for mange ganger. Jeg er trøtt og lei av det. Det er ikke jeg som bestemmer, arrangøren og TV-stasjonene gjør det.

Federer hadde imidlertid stor forståelse for sin venns frustrasjon.

– Det ville alltid være en fordel for meg. Men jeg har vært der selv. Jeg vet hva dere prater om. Man kan definitivt argumentere for at oppsettet var ufordelaktig for ham. Det er ikke rettferdig at jeg kunne spille min kamp under tak, få den unnagjort, og så lene meg tilbake og hvile neste dag mens han måtte ut og kjempe i tre timer mot Pouille. Problemet starter allerede der.

– Men slik er tennis. Det er underholdning. Jeg har tapt kamper på dette viset, jeg har vunnet noen slik. Flaksen var på min side. Jeg forstår det hvis Danny er litt frustrert.

Federer har vunnet US Open fem ganger, men det er elleve år siden sist.